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07.03.2020 00:21
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Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в пятницу о введении ряда новых мер, призванных остановить распространение в стране нового коронавируса.

Он сообщил, что в Австрии подтверждены уже 63 заражения новым коронавирусом, в соседней Италии более 4,6 тысячи.

"Во-первых, мы прекращаем прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи. Во-вторых, будут проводиться медицинские проверки в ряде на границе с Италией. В-третьих, будут введены меры в отношении граждан третьих стран, подробнее о них расскажет министр здравоохранения", - сказал Курц на пресс-конференции.

По его словам, пока все эти меры вводятся на две недели, в зависимости от ситуации их отменят или продлят.

Как пояснил глава минздрава Рудольф Аншобер, для граждан третьих стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием теперь будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса.

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