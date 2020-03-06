Асад доволен результатами переговоров Путина и Эрдогана

Лидер Сирии Башар Асад доволен результатами, которых удалось достичь российскому руководству на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщило 6 февраля агентство SANA со ссылкой на заявление канцелярии главы сирийского государства по итогам его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Президент Асад в ходе беседы выразил надежду на то, что достигнутые договоренности будут иметь положительные последствия для сирийского народа, в частности, в гуманитарной, социальной и экономической сфере, в том случае, если турецкая сторона выполнит свои обязательства", - отмечается в заявлении.

Во время беседы, как указывается в нем, было также отмечено, что российско-турецкие договоренности нацелены на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии и будут способствовать "созданию благоприятной атмосферы для возобновления политического процесса".

Накануне Путин и Эрдоган в Москве провели шестичасовые переговоры. По их итогам с 0 часов 6 февраля в Идлибской зоне деэскалации в Сирии был объявлен режим прекращения огня.