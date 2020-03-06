Асад доволен результатами переговоров Путина и Эрдогана

Лидер Сирии Башар Асад доволен результатами, которых удалось достичь российскому руководству на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщило 6 февраля агентство SANA со ссылкой на заявление канцелярии главы сирийского государства по итогам его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
#عاجل || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) March 6, 2020
الرئيس بوتين هنأ الرئيس الأسد بالإنجازات التي تحققت في المعارك الأخيرة في إدلب وأطلع سيادته على ما تم التوصل إليه خلال اجتماعه والمسؤولين الروس مع المسؤولين الأتراك أمس.
"Президент Асад в ходе беседы выразил надежду на то, что достигнутые договоренности будут иметь положительные последствия для сирийского народа, в частности, в гуманитарной, социальной и экономической сфере, в том случае, если турецкая сторона выполнит свои обязательства", - отмечается в заявлении.
Во время беседы, как указывается в нем, было также отмечено, что российско-турецкие договоренности нацелены на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии и будут способствовать "созданию благоприятной атмосферы для возобновления политического процесса".
Накануне Путин и Эрдоган в Москве провели шестичасовые переговоры. По их итогам с 0 часов 6 февраля в Идлибской зоне деэскалации в Сирии был объявлен режим прекращения огня.