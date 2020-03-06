Как рассказала «Фонтанке» одна из читательниц, утром 6 марта она наблюдала, как двое рабочих в касках и робах застряли в люльке на высоте при выполнении сезонных работ по кронированию деревьев. Фотографией случившегося очевидец также поделилась в соцсети.

В Кировском районе Петербурга местные жители стали свидетелями уникального явления. На лишённых кроны деревьях вместо птиц стали селиться сотрудники садово-паркового предприятия, которые проводили их весеннюю формовку.

Комментаторы поста предположили, что казус мог произойти из-за проблем в работе спецтехники. На опубликованном снимке видно, что третий рабочий копается под капотом машины, возможно, пытаясь устранить поломку и спустить товарищей вниз. Читательница уточнила, что ему удалось сделать это в короткие сроки, и «полёт» формовщиков продлился не более десяти минут.

В пресс-службе администрации Кировского района добавили, что сезонные работы на этом участке выполняли сотрудники СПП «Нарвское». Информация о нештатных ситуациях им не поступала. В комитете по благоустройству, которому подведомственно садово-парковое предприятие, добавили, что при выполнении формовки деревьев была зафиксирована техническая неисправность оборудования, происшествий не было.



Отметим, в начале весны в городе на Неве стартовали работы по уходу за деревьями. Формовочная обрезка 69 лип и 70 тополей производится на площади Ленина и у станции метро «Кировский завод» соответственно.

