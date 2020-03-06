Американские власти обвинили Тинькова в сокрытии 1 млрд долларов. Ему грозит до шести лет тюрьмы

По мнению Минюста, в 2013 году после выхода TCS Group Holding PLC на IPO на Лондонской бирже Тиньков владел акциями, стоимость которых составляла $1 млрд. Вскоре он отказался от американского гражданства, а эта процедура предполагает информирование о своих активах Налоговую службу США (IRS).

Министерство юстиции США обвинило основателя TCS Group Holding («Тинькофф Банк») Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на миллиард долларов. Об этом 6 марта со ссылкой на иностранное ведомство сообщает РБК .

Ведомство считает, что российский бизнесмен подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее $260 тысяч. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала $330 тысяч.

По каждому из этих нарушений Тинькову грозит лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, американские власти могут предъявить ему денежные штрафы, сумма которых пока не называется.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось об аресте российского бизнесмена Олега Тинькова в Великобритании. СМИ выяснили, что его обвинили в подделке налоговой декларации за 2013 год, но подробности не уточнялись. Бизнесмен заплатил залог в 20 млн фунтов. Его условия предполагают, что предприниматель должен сдать российский и кипрский паспорта. О существовании последнего ранее известно не было. Судебные заседания по делу Тинькова продлятся до конца апреля 2020 года.