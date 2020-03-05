Британский суд оставил Тинькова без российского и кипрского паспортов. Про последний раньше известно не было

Как сообщает 5 марта РБК со ссылкой на материалы суда, документ, подтверждающий гражданство в островном государстве, у бизнесмена уже забрала полиция, его аналог в РФ Тиньков должен был передать до четырёх дня 2 марта. Кроме того, предприниматель обязан три раза в неделю отмечаться в полицейском участке. Издание подчеркивает, что ранее о том, что Тиньков является гражданином Кипра, не сообщалось.

Напомним, на прошлой неделе TCS Group Holding объявила, что налоговая служба США инициировала в отношении владельца группы компаний судебные слушания в Лондоне. В начале этой недели американцы выдали предварительный ордер на его арест, после чего ему пришлось внести залог в 20 млн фунтов. Однако в отношении него всё равно действует ряд ограничительных мер, касающихся свободы передвижения.



По данным американских СМИ, Тинькова обвиняют в подделке налоговой декларации и занижении дохода за 2013 год. Слушания по делу предпринимателя будут идти в Лондоне с февраля по апрель 2020 года.

