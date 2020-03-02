Олег Тиньков застрял в Лондоне на время суда с США. От заключения спас залог в 20 млн фунтов

Основателю и совладельцу «Тинькофф Банка» Олегу Тинькову на время слушаний по налоговым претензиям США придется задержаться в Лондоне. Американцы уже выдали предварительный ордер на его арест. Чтобы остаться на свободе, бизнесмену пришлось внести беспрецедентный залог в 20 млн фунтов и принять ряд ограничений.



Как написал 2 марта таблоид Sunday Express, США обвиняют Тинькова в подделке налоговой декларации и занижении дохода за 2013 год. В этом году он перестал быть гражданином Соединенных Штатов. До следующего заседания суда, которое состоится до апреля 2020 года, российский бизнесмен будет носить электронный браслет для контроля за передвижениями и не сможет покидать квартиру в Кенсингтоне по вечерам и ночью. Также его заставили отмечаться в полиции три раза в неделю и сдать паспорта.

