Олег Тиньков застрял в Лондоне на время суда с США. От заключения спас залог в 20 млн фунтов
Основателю и совладельцу «Тинькофф Банка» Олегу Тинькову на время слушаний по налоговым претензиям США придется задержаться в Лондоне. Американцы уже выдали предварительный ордер на его арест. Чтобы остаться на свободе, бизнесмену пришлось внести беспрецедентный залог в 20 млн фунтов и принять ряд ограничений.
Как написал 2 марта таблоид Sunday Express, США обвиняют Тинькова в подделке налоговой декларации и занижении дохода за 2013 год. В этом году он перестал быть гражданином Соединенных Штатов. До следующего заседания суда, которое состоится до апреля 2020 года, российский бизнесмен будет носить электронный браслет для контроля за передвижениями и не сможет покидать квартиру в Кенсингтоне по вечерам и ночью. Также его заставили отмечаться в полиции три раза в неделю и сдать паспорта.
В головной компании «Тинькофф Банка» TCS Group, которая зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже, заявили, что бизнесмен «уверен, что это (проблема) будет решено настолько быстро, насколько это возможно» и что это частный вопрос, «который не затрагивает ни одну из операционных компаний в группе «Тинькофф». Тем не менее 2 марта бумаги TCS Group упали на 3% на фоне скандала.