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28.02.2020 12:06
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«Такой, как все». Налоговая служба США начала проверку Олега Тинькова

Американское налоговое управление начало судебные слушания в отношении основателя «Тинькофф Банка».

«Олег Тиньков, основатель и акционер TCSGH, в настоящее время участвует в судебных слушаниях, инициированных Налоговым управлением США. Слушания проходят в Лондоне в феврале – апреле 2020 года», — говорится 28 февраля в заявлении головной компании российского банка TCS Group Holding Plc.

Интерес американских налоговиков к бизнесмену вызван «потенциальными налоговыми вопросами». Также в заявлении TCS подчеркивается, что Тиньков с 2013-го не является гражданином Америки. Бизнесмен, говорится в релизе, уверен, что ситуация разрешится «как можно скорее».

Сам Тиньков пока никак не прокомментировал проверку налоговой США.

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