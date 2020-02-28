«Такой, как все». Налоговая служба США начала проверку Олега Тинькова

Американское налоговое управление начало судебные слушания в отношении основателя «Тинькофф Банка».



«Олег Тиньков, основатель и акционер TCSGH, в настоящее время участвует в судебных слушаниях, инициированных Налоговым управлением США. Слушания проходят в Лондоне в феврале – апреле 2020 года», — говорится 28 февраля в заявлении головной компании российского банка TCS Group Holding Plc.



Интерес американских налоговиков к бизнесмену вызван «потенциальными налоговыми вопросами». Также в заявлении TCS подчеркивается, что Тиньков с 2013-го не является гражданином Америки. Бизнесмен, говорится в релизе, уверен, что ситуация разрешится «как можно скорее».

