Интерес к мальчикам. Жителя Колпино подозревают в растлении подростка

Житель Колпино задержан на двое суток после заявления о развратных действиях. Объектом его сексуального интереса следствие видит мальчика.



По данным «Фонтанки», 42-летняя жительница петербургского пригорода написала заявление в Следственный комитет еще 25 февраля. В нем она указала фамилию мужчины, который якобы с сентября 2019-го по январь 2020 года развращал ее 13-летнего сына.



5 марта из своей квартиры оперативники забрали официально неработающего 39-летнего жителя Колпино. По версии следствия, ребенка он растлевал в той самой квартире. Мужчина задержан на двое суток, сейчас сотрудники СК изучают содержимое его телефона. В «послужном списке» подозреваемого — судимости за разбой и хулиганство. Под административным надзором он не состоял.

