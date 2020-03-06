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06.03.2020 11:00
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Интерес к мальчикам. Жителя Колпино подозревают в растлении подростка

Житель Колпино задержан на двое суток после заявления о развратных действиях. Объектом его сексуального интереса следствие видит мальчика.

По данным «Фонтанки», 42-летняя жительница петербургского пригорода написала заявление в Следственный комитет еще 25 февраля. В нем она указала фамилию мужчины, который якобы с сентября 2019-го по январь 2020 года развращал ее 13-летнего сына.

5 марта из своей квартиры оперативники забрали официально неработающего 39-летнего жителя Колпино. По версии следствия, ребенка он растлевал в той самой квартире. Мужчина задержан на двое суток, сейчас сотрудники СК изучают содержимое его телефона. В «послужном списке» подозреваемого — судимости за разбой и хулиганство. Под административным надзором он не состоял.

© Фонтанка.Ру

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