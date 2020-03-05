Пассажирам петербургского метро стало чуть легче. Ленинский районный суд изолировал от общества предполагаемых специалистов по опустошению чужих карманов.

По информации «Фонтанки», 5 марта суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу шестерых петербуржцев, задержанных за серию хищений. В ближайшие два месяца им предстоит обживать камеры в следственном изоляторе.

Ведущую роль в группировке следствие отводит 41-летнему жителю Колпинского района Свиридонову, не раз привлекавшемуся за покушение на чужое имущество. Колпинская прописка и близкое знакомство со статьёй 158 роднит почти всех его предполагаемых подельников.