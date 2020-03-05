Карманы пассажиров метро защитили от «ударников» воровского труда. Колпинский секстет отправился на отдых
Пассажирам петербургского метро стало чуть легче. Ленинский районный суд изолировал от общества предполагаемых специалистов по опустошению чужих карманов.
По информации «Фонтанки», 5 марта суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу шестерых петербуржцев, задержанных за серию хищений. В ближайшие два месяца им предстоит обживать камеры в следственном изоляторе.
Ведущую роль в группировке следствие отводит 41-летнему жителю Колпинского района Свиридонову, не раз привлекавшемуся за покушение на чужое имущество. Колпинская прописка и близкое знакомство со статьёй 158 роднит почти всех его предполагаемых подельников.
В их деле четыре эпизода, самый масштабный - на 1,5 миллиона рублей, который «щипачи» нащупали у пассажира метро на станции «Технологический институт». Остальных жертв также находили в подземке.
Нехитрую схему с давкой в час пик показала полиция. На задержание оперативники пришли с кувалдами, фигурантов брали в исподнем и рядом с ночным горшком.