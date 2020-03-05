Элизабет Уоррен не будет президентом США. Пока не в пользу Байдена

Сенатор Элизабет Уоррен объявила о выходе из гонки за выдвижение в кандидаты на пост президента США, сообщил 5 марта телеканал CNN.

"Я понимаю, что, когда мы начали, вы вряд ли предполагали, что когда-либо услышите от меня такое. Это не то обращение, с которым я когда-либо хотела выступить... Мы не достигли своей цели, но то, что мы сделали вместе, то, что сделали вы, существенно изменило ситуацию", - добавила Уоррен.

"Я хотела, чтобы сначала вы узнали об этом, и я хотела, чтобы вы услышали это от меня: сегодня я прекращаю нашу президентскую кампанию", - заявила Уоррен, выступая перед соратниками.

По данным телеканала ABC News, на вопрос о том, за кого Уоррен будет советовать голосовать своим последователям, сенатор ответила, что пока этот вопрос не решен.



"Давайте сделаем глубокий вдох и немного над этим подумаем. Нам необязательно решать этот вопрос сиюминутно", - цитирует телеканал слова Уоррен.



Кампания Элизабет Уоррен, сенатора из штата Массачусетс, была сфокусирована на борьбе с коррупцией.



Такое решение Уоррен приняла в связи с неудачей на "супервторнике" - масштабных внутрипартийных голосований. Она заняла третье место по итогам подсчета голосов в родном штате - Массачусетсе, четвертое - в Нью-Гэмпшире и Неваде и пятое - в Южной Каролине.



По итогам "супервторника" лидирует бывший вице-президент США Джо Байден, он побеждает в 10 штатах из 14 по итогам масштабных внутрипартийных голосований.



По данным британского издания The Guardian, согласно результатам подсчета голосов, Джо Байден получает голоса 596 делегатов, Берни Сандерс - 531, а Тулси Габбард - 1.



Накануне президентскую гонку покинул бизнесмен Майк Блумберг.

