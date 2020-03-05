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05.03.2020 23:57
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На съезде с виадука между Пионерской и Черной речкой организовался обочечный шиномонтаж. Дождь и темнота скрыли от водителей яму

Дыра в асфальте задержала по пути домой с десяток автомобилистов в Приморском районе Петербурга. Вечером 5 марта они встали у съезда с Коломяжского путепровода.

Автомобилистов на перекрестке Коломяжского проспекта и улицы Матроса Железняка около десяти часов вечера считал читатель «Фонтанки» Александр. По его словам, прикрытая от глаз водителей водой и темнотой яма образовалась на повороте у путепровода в сторону метро «Черная речка». «Все колёса в ноль пробиты. У кого по 1, у кого 2», - рассказал петербуржец и отметил, что автомобилисты звонили и в 112, и в ГИБДД. Сам он сотрудников дорожной инспекции на месте не дождался, но сообщил, что через некоторое время они все же приехали и установили перед ямой ограждение.

автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр

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