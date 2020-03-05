Дыра в асфальте задержала по пути домой с десяток автомобилистов в Приморском районе Петербурга. Вечером 5 марта они встали у съезда с Коломяжского путепровода.

Автомобилистов на перекрестке Коломяжского проспекта и улицы Матроса Железняка около десяти часов вечера считал читатель «Фонтанки» Александр. По его словам, прикрытая от глаз водителей водой и темнотой яма образовалась на повороте у путепровода в сторону метро «Черная речка». «Все колёса в ноль пробиты. У кого по 1, у кого 2», - рассказал петербуржец и отметил, что автомобилисты звонили и в 112, и в ГИБДД. Сам он сотрудников дорожной инспекции на месте не дождался, но сообщил, что через некоторое время они все же приехали и установили перед ямой ограждение.