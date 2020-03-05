Лихорадящим москвичам велели самоизолироваться, всем работодателям - вооружиться градусником. Собянин пророчит новые случаи коронавируса

Документ опубликован на сайте столичной мэрии. В нем сказано, что город переходит на режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Все жители столицы, которые вернулись в страну, теперь обязаны отчитываться о том, где и когда они были, а тех, кто приехал из Китая, Испании, Италии, Южной Кореи, Германии, Ирана и Франции - сразу самоизолироваться на две недели.

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространение коронавируса подписан 5 марта. Всем, у кого симптомы ОРВИ, запретили выходить из дома.

«Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой», - сказано в документе.

При этом Собянин в своем блоге отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве «относительно спокойная», но добавил, что «Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания».

На сегодняшний день в столице официально подтвержден один случай заражения Covid19. 5 марта первый зараженный был выявлен и в Петербурге. Из-за угрозы распространения вируса отменен Петербургский международный экономический форум.