От суфражисток до Греты Тунберг через PussyRiot. Журнал Time задним числом посвятил 100 обложек женщинам

Как пишет Time 5 марта, проект посвящен 100-летию избирательного права для женщин в США. Издание отмечает, что обложки, на которых красовались известных личностей, были исключительно мужскими на протяжении 72 лет и только в 1999 премия была переименована с «Мужчины года» на «Человека года».

Женщины, чье влияние на мировую историю определяло последнее столетие, стали героинями обложек журнала Time. Так издание разом уравняло количество мужчин и женщин, чьи портреты украшали журнал с 1923 года.

Проект показывает сто отдельных женщин или их группы, каждой посвящена обложка и краткое описание. Начинают список суфражистки в 1920 году, заканчивает Грета Тунберг в 2019. Из россиянок туда попали только PussyRiot, также в него включили Ангелу Меркель, Мадонну, Вирджинию Вульф, Коко Шанель, Индиру Ганди, Елизавету II, Розалинд Франклин, Джоан Роулинг, принцессу Диану, Маргарет Тэтчер, Фриду Кало и десятки других, выдающихся женщин.



89 из них впервые появились на обложках журнала, остальные 11 были на них ранее.

