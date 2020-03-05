От суфражисток до Греты Тунберг через PussyRiot. Журнал Time задним числом посвятил 100 обложек женщинам
Женщины, чье влияние на мировую историю определяло последнее столетие, стали героинями обложек журнала Time. Так издание разом уравняло количество мужчин и женщин, чьи портреты украшали журнал с 1923 года.
Как пишет Time 5 марта, проект посвящен 100-летию избирательного права для женщин в США. Издание отмечает, что обложки, на которых красовались известных личностей, были исключительно мужскими на протяжении 72 лет и только в 1999 премия была переименована с «Мужчины года» на «Человека года».
Проект показывает сто отдельных женщин или их группы, каждой посвящена обложка и краткое описание. Начинают список суфражистки в 1920 году, заканчивает Грета Тунберг в 2019. Из россиянок туда попали только PussyRiot, также в него включили Ангелу Меркель, Мадонну, Вирджинию Вульф, Коко Шанель, Индиру Ганди, Елизавету II, Розалинд Франклин, Джоан Роулинг, принцессу Диану, Маргарет Тэтчер, Фриду Кало и десятки других, выдающихся женщин.
89 из них впервые появились на обложках журнала, остальные 11 были на них ранее.