Шварценеггер требует 10 миллионов долларов за свою роботизированную голову у российской компании
Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер подал иск к российской компании Promobot, которая использовала его образ при создании робота-няни.
Как пишет 5 марта издание TMZ, разработка была впервые показана на выставке электроники CES в Лас-Вегасе, это произошло в январе 2020 года. Машина наделена мимикой и призвана следить за детьми, которые остались без присмотра родителей.
Вслед за презентацией с претензиями к фирме обратились адвокаты актёра. Они потребовали выплатить ему десять миллионов долларов, в том числе прибыль с показов разработки, а также прекратить эксплуатацию образа Шварценеггера.
При этом в Promobot опровергли информацию о поступлении иска, добавив, что с представителями селебрити уже несколько месяцев ведутся переговоры об использовании его внешности. Однако пока что они не увенчались успехом. В случае, если будет получен отказ, робота-няню придётся утилизировать: в компании подчеркнули, что речь идёт не о самой машине, а о её «коже». В дальнейшем она может принять любой другой образ.
Напомним, в прошлом году Promobot с целью саморекламы попыталась уничтожить одну из своих разработок. Фирма распространяла видео, на которой работающий в «беспилотном режиме» Tesla Model S якобы сбивает российского робота на дороге. Запись оказалась фейком.