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05.03.2020 18:08
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Шварценеггер требует 10 миллионов долларов за свою роботизированную голову у российской компании

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер подал иск к российской компании Promobot, которая использовала его образ при создании робота-няни.

Как пишет 5 марта издание TMZ, разработка была впервые показана на выставке электроники CES в Лас-Вегасе, это произошло в январе 2020 года. Машина наделена мимикой и призвана следить за детьми, которые остались без присмотра родителей.

Вслед за презентацией с претензиями к фирме обратились адвокаты актёра. Они потребовали выплатить ему десять миллионов долларов, в том числе прибыль с показов разработки, а также прекратить эксплуатацию образа Шварценеггера.

При этом в Promobot опровергли информацию о поступлении иска, добавив, что с представителями селебрити уже несколько месяцев ведутся переговоры об использовании его внешности. Однако пока что они не увенчались успехом. В случае, если будет получен отказ, робота-няню придётся утилизировать: в компании подчеркнули, что речь идёт не о самой машине, а о её «коже». В дальнейшем она может принять любой другой образ.

Напомним, в прошлом году Promobot с целью саморекламы попыталась уничтожить одну из своих разработок. Фирма распространяла видео, на которой работающий в «беспилотном режиме» Tesla Model S якобы сбивает российского робота на дороге. Запись оказалась фейком.

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Комментарии (2)

Oleg_I
Внезапно оказалось, что для использования внешности другого человека в коммерческих целях необходимо его согласие и, скорее всего, плата за использование.
kran_5e4d90f982a4f
подарить ему эту голову, пусть свою поизносившуюся заменит... :))
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