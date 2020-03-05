Шварценеггер требует 10 миллионов долларов за свою роботизированную голову у российской компании

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер подал иск к российской компании Promobot, которая использовала его образ при создании робота-няни.



Как пишет 5 марта издание TMZ, разработка была впервые показана на выставке электроники CES в Лас-Вегасе, это произошло в январе 2020 года. Машина наделена мимикой и призвана следить за детьми, которые остались без присмотра родителей.



Вслед за презентацией с претензиями к фирме обратились адвокаты актёра. Они потребовали выплатить ему десять миллионов долларов, в том числе прибыль с показов разработки, а также прекратить эксплуатацию образа Шварценеггера.

