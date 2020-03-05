Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 5 марта назвало предполагаемые часы пик на границе с Эстонией и Финляндией на предстоящих длинных выходных.

Как отмечают в ведомстве, в праздничные дни пассажиропоток превышает пропускную способность МАПП в два, а то и в три раза, поэтому водителям придётся запастись терпением.

По предварительному прогнозу Погрануправления, серьезная очередь перед пунктом пропуска на выезд из России будет уже днём в пятницу, 6 марта: петербуржцы будут стоять на границе с 16–18 часов. По традиции плотный трафик будет наблюдаться также 7 и 8 марта в первой половине дня (в сторону Финляндии). Обратно на родину наши соотечественники будут массово возвращаться вечером 8 и 9 марта.