Коронавирус поразил не только людей, но и самолеты. Авиакомпании готовятся к миллиардным убыткам и банкротствам
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) провела специальную встречу по поводу последствий коронавируса для индустрии, констатировав негативное влияние 2019-nCoV.
«Вспышка вируса, начавшаяся в Китае, может стоить авиакомпаниям 113 миллиардов долларов потерянного дохода из-за краха авиаперевозок», — сообщает 5 марта Associated Press со ссылкой на заявление ассоциации.
Доходы компаний, по прогнозам IATA, могут упасть до 19%. Самые большие потери будут в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в Китае.
Главный экономист ассоциации Брайан Пирс считает, что авиаперевозки — хрупкая отрасль. В IATA указывают, что спасти положение могут субсидии от правительств, а также отказ от некоторых налогов и сборов. В противном случае авиакомпании ждут банкротства.