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05.03.2020 15:40
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Коронавирус поразил не только людей, но и самолеты. Авиакомпании готовятся к миллиардным убыткам и банкротствам

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) провела специальную встречу по поводу последствий коронавируса для индустрии, констатировав негативное влияние 2019-nCoV.

«Вспышка вируса, начавшаяся в Китае, может стоить авиакомпаниям 113 миллиардов долларов потерянного дохода из-за краха авиаперевозок», — сообщает 5 марта Associated Press со ссылкой на заявление ассоциации.

Доходы компаний, по прогнозам IATA, могут упасть до 19%. Самые большие потери будут в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в Китае.

Главный экономист ассоциации Брайан Пирс считает, что авиаперевозки — хрупкая отрасль. В IATA указывают, что спасти положение могут субсидии от правительств, а также отказ от некоторых налогов и сборов. В противном случае авиакомпании ждут банкротства.

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