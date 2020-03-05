В Екатеринбурге отпразднуют «освобождение страны от диктатора». В честь смерти Сталина запустят салют
День смерти Иосифа Сталина отметят салютом в Екатеринбурге. Об этом сообщает портал E1.RU 5 марта.
Инициаторами акции выступили местные активисты. Идея зародилась в прошлом году.
«После того, как в этот же день, 5 марта 2019 года, ряд СМИ написали новость, что, возможно, в Екатеринбурге одну из улиц переименуют в улицу Сталина. Притом что Сталин лично никогда не был в Свердловске! Считаем, что этим нанесли вред имиджу Екатеринбурга. Сегодняшним салютом мы решили отпраздновать «освобождение» страны от диктатора и заодно напомнить гражданам о его преступлениях», — рассказали активисты.
Руководитель партии «Коммунисты России» Евгения Емалетдинова отметила, что «любой салют, который связан со Сталиным, — это хорошо». «При Сталине было большое количество салютов. В честь дня освобождения городов, в честь Дня Победы. В целом ребята сделали неплохую инициативу, только они назвали ее неправильно. Нужно было назвать его «салют скорби». Поэтому в следующий раз я бы хотела, чтобы ребята мне позвонили, я бы им подсказала, как лучше называть салют и в какую дату его лучше запускать», — сказала она.