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05.03.2020 15:07
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В Екатеринбурге отпразднуют «освобождение страны от диктатора». В честь смерти Сталина запустят салют

День смерти Иосифа Сталина отметят салютом в Екатеринбурге. Об этом сообщает портал E1.RU 5 марта.

Инициаторами акции выступили местные активисты. Идея зародилась в прошлом году.

«После того, как в этот же день, 5 марта 2019 года, ряд СМИ написали новость, что, возможно, в Екатеринбурге одну из улиц переименуют в улицу Сталина. Притом что Сталин лично никогда не был в Свердловске! Считаем, что этим нанесли вред имиджу Екатеринбурга. Сегодняшним салютом мы решили отпраздновать «освобождение» страны от диктатора и заодно напомнить гражданам о его преступлениях», — рассказали активисты.

Руководитель партии «Коммунисты России» Евгения Емалетдинова отметила, что «любой салют, который связан со Сталиным, — это хорошо». «При Сталине было большое количество салютов. В честь дня освобождения городов, в честь Дня Победы. В целом ребята сделали неплохую инициативу, только они назвали ее неправильно. Нужно было назвать его «салют скорби». Поэтому в следующий раз я бы хотела, чтобы ребята мне позвонили, я бы им подсказала, как лучше называть салют и в какую дату его лучше запускать», — сказала она.

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Комментарии (7)

RemyMartin
страшны фанатики с обеих сторон.
Cashmare
а улицы, проспекты и площади Ленина их еще не напрягают? ну, если болезнь прогрессирует, то скоро
Чёрт Опасный
Салют-то в честь Сталина выходит.
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