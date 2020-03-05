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05.03.2020 14:42
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«Боятся ехать даже по России». Туроператоры рассказали о снижении спроса на путевки из-за коронавируса

Эпидемия нового коронавируса привела к снижению спроса на туры среди россиян по всем направлениям. Об этом 5 марта сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе брифинга «Коронавирус и обострение отношений с Турцией: как изменится туризм в 2020 году».

«Страдают все направления, включая Россию. Снижение спроса касается всех направлений, включая внутренние», — цитирует Ломидзе ТАСС. По ее словам, туристы «в принципе боятся куда-то ехать, даже по России». Объем бронирований по массовым направлениям (например, Крым, Краснодарский край) упал на 20–25%. Но даже с учетом снижения спроса в десятку самых популярных у туристов направлений входят Турция, Краснодарский край (Сочи), Греция, Испания, Кипр.

По данным АТОР, потребители поделились на три категории: те, кто аннулирует забронированные поездки, причем не только на закрытых направлениях, но и на всякий случай; вторая категория — собирается ехать, невзирая на карантинные меры, в которые можно попасть в ходе поездки; третья категория выжидает.

Спрогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше, ассоциация затрудняется. «При сохранении нынешнего истеричного информационного поля по поводу коронавируса, какой будет объем продаж на лето, сказать сложно», — добавила Ломидзе.

АТОР оценивает ситуацию на туристическом рынке как «беспрецедентную, требующую беспрецедентных мер поддержки, возможно, прямых вливаний». «Я не помню за 25 лет аналогов, с которыми можно провести параллель», — сказала Майя Ломидзе.

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