«Боятся ехать даже по России». Туроператоры рассказали о снижении спроса на путевки из-за коронавируса

Эпидемия нового коронавируса привела к снижению спроса на туры среди россиян по всем направлениям. Об этом 5 марта сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе брифинга «Коронавирус и обострение отношений с Турцией: как изменится туризм в 2020 году».



«Страдают все направления, включая Россию. Снижение спроса касается всех направлений, включая внутренние», — цитирует Ломидзе ТАСС. По ее словам, туристы «в принципе боятся куда-то ехать, даже по России». Объем бронирований по массовым направлениям (например, Крым, Краснодарский край) упал на 20–25%. Но даже с учетом снижения спроса в десятку самых популярных у туристов направлений входят Турция, Краснодарский край (Сочи), Греция, Испания, Кипр.

