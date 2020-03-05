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05.03.2020 11:49
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Apple сообщает о нехватке сменных iPhone. Коронавирус добрался до «яблок»

Компания Apple столкнулась с нехваткой iPhone, которые выдают пользователям на замену сильно повреждённых устройств. Сообщается, что дефицит связан с коронавирусом, а ситуация не изменится в ближайшие несколько недель.

Как 5 марта пишет Bloomberg, недостаток заменяющих iPhone стал одним из первых видимых последствий эпидемии коронавируса в работе технического гиганта. Произошедшее связано с нарушением в цепочке поставок. По словам сотрудников Apple, в некоторых сервисных центрах уже сейчас недостаточно отдельных запчастей. Главный офис уведомил подразделения о том, что теперь работники могут предложить клиентам со сломанным смартфоном получить другой аппарат по почте или временно выдать им устройство, которое окажется в наличии.

По оценкам Apple, в лучшем случае ситуация стабилизируется через две, а в худшем — лишь через четыре недели. Ранее в мире начали постепенно сокращаться поставки iPhone 11, проявилась нехватка планшетов типа iPad Pro.

Из-за коронавируса сотрудников компании попросили при возможности перейти на удалённую работу, им запрещено посещать Китай, Корею и Италию. К проблемам и экономическим потерям из-за пневмонии нового типа в Apple готовились заранее. Руководство официально заявило, что, вероятно, не сможет выполнить прогноз по прибыли за квартал, который заканчивается в марте 2020 года.

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