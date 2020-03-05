Apple сообщает о нехватке сменных iPhone. Коронавирус добрался до «яблок»

Компания Apple столкнулась с нехваткой iPhone, которые выдают пользователям на замену сильно повреждённых устройств. Сообщается, что дефицит связан с коронавирусом, а ситуация не изменится в ближайшие несколько недель.



Как 5 марта пишет Bloomberg, недостаток заменяющих iPhone стал одним из первых видимых последствий эпидемии коронавируса в работе технического гиганта. Произошедшее связано с нарушением в цепочке поставок. По словам сотрудников Apple, в некоторых сервисных центрах уже сейчас недостаточно отдельных запчастей. Главный офис уведомил подразделения о том, что теперь работники могут предложить клиентам со сломанным смартфоном получить другой аппарат по почте или временно выдать им устройство, которое окажется в наличии.

