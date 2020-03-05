Число заразившихся новым коронавирусом в мире за сутки выросло на 2223

В ВОЗ уточнили, что всего в мире подтверждены 93090 случаев заражения, из которых 80422 - в Китае, а 12668 - за его пределами

ТАСС, 5 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки 2223 новых случая заражения коронавирусом в мире, 120 из которых приходятся на Китай. Об этом говорится в опубликованном в среду информационном бюллетене ВОЗ. Таким образом, за пределами Китая инфекция выявлена у 2103 человек.

Как уточняет ВОЗ, всего в мире подтверждены 93090 случаев заражения, из которых 80422 - в Китае, а 12668 - за его пределами. В общей сложности от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, по данным организации, умерли 2984 человека в Китае (38 за сутки) и 214 - по всему миру (48 за сутки).

