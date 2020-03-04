В Испании зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

Испании. Об этом сообщила в среду газета El Pais.



По ее информации, в автономном сообществе Страна Басков умер 82-летний мужчина, страдавший хроническими заболеваниями. Во вторник власти Валенсии объявили, что 13 февраля от коронавируса умер первый человек на территории Испании.



Сейчас в стране выявлено более 200 инфицированных. Больше всего заболевших зафиксировано в автономном сообществе Мадрид.

