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04.03.2020 21:31
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Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины

Верховная рада Украины на внеочередном заседании 4 марта назначила Дениса Шмыгаля главой правительства.

За это решение проголосовал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее кандидатуру Шмыгаля на рассмотрение депутатов внес президент Владимир Зеленский. «Предыдущее правительство делало все возможное, но сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное. Надеюсь, именно таким и будет следующий Кабинет Министров Украины», – подчеркнул Владимир Зеленский.

После голосования по кандидатуре премьера Рада утвердила новый состав правительства:

—вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Вадим Пристайко;

—вице-премьер — министр цифровой трансформации — Михаил Федеров;

—вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников;

—министр обороны — Андрей Таран (кандидатура вносится президентом);

—министр иностранных дел — Дмитрий Кулеба (кандидатура вносится президентом);

—министр финансов — Игорь Уманский;

—министр здравоохранения — Илья Емец;

—министр развития общин и территорий — Алексей Чернышов;

—министр молодежи и спорта — Вадим Гутцайт;

—министр внутренних дел — Арсен Аваков;

—министр юстиции — Денис Малюська;

—министр инфраструктуры — Владислав Криклий;

—министр кабинета министров — Олег Немчинов;

—министр социальной политики — Марина Лазебная;

—министр ветеранов — Сергей Бессараб.

Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. В 1997 году с отличием окончил Львовский политехнический университет, а через пять лет стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил. С августа 2019-го по февраль 2020-го был председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. С 4 февраля работал вице-премьером и министром развития общин и территорий.

Сам политик в числе приоритетов нового правительства назвал завершение конфликта в Донбассе и реформу по децентрализации страны. А среди наиболее срочных вопросов он перечислил необходимость пересмотра госбюджета, погашение задолженности по зарплате перед шахтерами и противостояние вспышке коронавируса.

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