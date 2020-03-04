Об очередном нарушении правил парковки сообщают петербуржцы в соцсетях. Это второй хам на Hummer H2 за две недели.



Днём 4 марта на Уфимской улице, у пересечения с улицей Академика Павлова (Петроградский район), заметили стоящий на тротуаре «Хаммер». Для пешеходов осталась узкая полоска, людям с детскими колясками или инвалидам-колясочникам её бы не хватило. Фотографии нарушения выложили подписчики группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Оставляем номера автомобиля открытыми, чтобы ГИБДД смогла найти нарушителя.