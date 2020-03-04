«Хам на Hummer» на Петроградке вытеснил пешеходов с тротуара
Об очередном нарушении правил парковки сообщают петербуржцы в соцсетях. Это второй хам на Hummer H2 за две недели.
Днём 4 марта на Уфимской улице, у пересечения с улицей Академика Павлова (Петроградский район), заметили стоящий на тротуаре «Хаммер». Для пешеходов осталась узкая полоска, людям с детскими колясками или инвалидам-колясочникам её бы не хватило. Фотографии нарушения выложили подписчики группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Оставляем номера автомобиля открытыми, чтобы ГИБДД смогла найти нарушителя.
По данным «Фонтанки», этот Hummer H2 2007 года выпуска принадлежит петербуржцу, которому через пару дней исполнится 50 лет. Он активный бизнесмен, является учредителем десятка компаний разной направленности, владел и владеет несколькими машинами, среди которых и «Роллс-Ройс», и «Поло».
Ровно две недели назад другой «Хаммер» заметили припаркованным в колоннаде Казанского собора. После публикации «Фонтанки» ГИБДД возбудила расследование.