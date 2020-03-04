FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +5
66.08р73.74р
04.03.2020 21:00
1
Печать

«Хам на Hummer» на Петроградке вытеснил пешеходов с тротуара

Об очередном нарушении правил парковки сообщают петербуржцы в соцсетях. Это второй хам на Hummer H2 за две недели.

Днём 4 марта на Уфимской улице, у пересечения с улицей Академика Павлова (Петроградский район), заметили стоящий на тротуаре «Хаммер». Для пешеходов осталась узкая полоска, людям с детскими колясками или инвалидам-колясочникам её бы не хватило. Фотографии нарушения выложили подписчики группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Оставляем номера автомобиля открытыми, чтобы ГИБДД смогла найти нарушителя.

Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com
Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com
Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com

По данным «Фонтанки», этот Hummer H2 2007 года выпуска принадлежит петербуржцу, которому через пару дней исполнится 50 лет. Он активный бизнесмен, является учредителем десятка компаний разной направленности, владел и владеет несколькими машинами, среди которых и «Роллс-Ройс», и «Поло».

Ровно две недели назад другой «Хаммер» заметили припаркованным в колоннаде Казанского собора. После публикации «Фонтанки» ГИБДД возбудила расследование.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

dragvs
Так ПДД не запрещают парковаться на тротуарах, должна быть конкретная жалоба-заявка в ГИБДД о том, что машина мешает пройти по тротуару. Просто так по фото в интернете никакого нарушения вы не оформите.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний