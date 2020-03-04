Еврейская община Петербурга осталась без сайта из-за разборок московского провайдера
Портал еврейской общины Петербурга (Большой хоральной синагоги) jeps.ru не работает более двух суток из-за конфликта собственников московского хостинг-провайдера «Мастерхост».
Как сообщили 4 марта «Фонтанке» в пресс-службе учреждения, портал является основным источником информации о жизни синагоги для многих тысяч петербуржцев и соотечественников за рубежом.
«Сейчас у них нет возможности узнать расписание молитв, праздников и образовательных программ в синагоге, получить справку о кошерном питании, узнать новости о жизни общины. Недоступен богатейший контент, посвященный традициям иудаизма; тысячи статей об истории и культуре евреев Петербурга, живые истории семей, — сообщили в общине. — Нуждающиеся подопечные синагоги лишились поддержки, потому что у пользователей сайта нет возможности перечислять пожертвования онлайн».
В связи с этим телефон синагоги обрывают обеспокоенные петербуржцы.
По той же причине оказался оффлайн и онлайн-магазин петербургского издательства «Новое литературное обозрение». «Вместе с тысячами других компаний мы оказались заложниками проблем хостинг-провайдера «Мастерхост», — сообщили в издательстве.
Сам провайдер уже заявил, что дата-центр, обслуживающий «Мастерхост», в настоящее время находится в физическом распоряжении бывшего собственника компании, «который периодически инициирует проблемы в работе оборудования».
«Именно это обстоятельство и является причиной сбоев — компетенции наших специалистов и качество их работы по-прежнему высоки: неполадки могли быть устранены в кратчайшие сроки, но препятствие физического доступа экспертов к оборудованию вызывает длительные отключения, которые вы могли наблюдать в последнее время, в частности 02.03.2020, начиная с 09:00 по московскому времени», — говорится в сообщении компании.