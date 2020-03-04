Еврейская община Петербурга осталась без сайта из-за разборок московского провайдера

Портал еврейской общины Петербурга (Большой хоральной синагоги) jeps.ru не работает более двух суток из-за конфликта собственников московского хостинг-провайдера «Мастерхост».



Как сообщили 4 марта «Фонтанке» в пресс-службе учреждения, портал является основным источником информации о жизни синагоги для многих тысяч петербуржцев и соотечественников за рубежом.



«Сейчас у них нет возможности узнать расписание молитв, праздников и образовательных программ в синагоге, получить справку о кошерном питании, узнать новости о жизни общины. Недоступен богатейший контент, посвященный традициям иудаизма; тысячи статей об истории и культуре евреев Петербурга, живые истории семей, — сообщили в общине. — Нуждающиеся подопечные синагоги лишились поддержки, потому что у пользователей сайта нет возможности перечислять пожертвования онлайн».

