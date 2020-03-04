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04.03.2020 17:27
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Школьник угодил под колеса автомобиля на Каменноостровском

Под колесами автомобиля в Петроградском районе Петербурга днем 4 марта пострадал подросток-пешеход. Наезд произошел на «зебре».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:40 47-летний мужчина на автомобиле KIA Ceed сбил 12-летнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе у дома 22 по Каменноостровскому проспекту. Судя по фото, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ДТП произошло на переходе через Каменноостровский на перекрестке с Большой Монетной улицей в направлении улицы Мира.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Пострадавшего медики забрали в машину реанимации, рассказал в группе очевидец. По информации ГИБДД, мальчик получил легкие травмы. По факту произошедшего ведомство ведет проверку.

Произошедшее попало на видео. Запись ДТП была опубликована в телеграм-канале «Мегаполис».

«Мегаполис»

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Комментарии (2)

Advart
А потом подобные водители рассказывают, что велосипедисты слишком быстро ездят. 40 км в час в центре должно стать нормой!
Maiok
Зачем на желтый поехал? Пешком теперь ходить ему пару лет...
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