Школьник угодил под колеса автомобиля на Каменноостровском
Под колесами автомобиля в Петроградском районе Петербурга днем 4 марта пострадал подросток-пешеход. Наезд произошел на «зебре».
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:40 47-летний мужчина на автомобиле KIA Ceed сбил 12-летнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе у дома 22 по Каменноостровскому проспекту. Судя по фото, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ДТП произошло на переходе через Каменноостровский на перекрестке с Большой Монетной улицей в направлении улицы Мира.
Пострадавшего медики забрали в машину реанимации, рассказал в группе очевидец. По информации ГИБДД, мальчик получил легкие травмы. По факту произошедшего ведомство ведет проверку.
Произошедшее попало на видео. Запись ДТП была опубликована в телеграм-канале «Мегаполис».
«Мегаполис»