Коронавирус вернул живущих за границей россиян во времена дефицита. «С полок сметают все»
Читатели «Фонтанки», проживающие в разных странах — от Австралии до Европы, заметили, что полки продуктовых магазинов опустели на фоне новостей о бушующем коронавирусе.
В разных странах и культурах наблюдается одна и та же тенденция — люди закупаются долго хранящимися продуктами и предметами гигиены.
«Ситуация для меня, как человека из России, очень странная», — сетует проживающий в Австралии читатель Денис. По его оценкам, во всех магазинах «мгновенно» смели консервы, крупы, макароны и даже туалетную бумагу. Австралийский ажиотаж наблюдается на фоне всего 42 заболевших.
автор видео — читатель «Фонтанки»
Читательница Яна проживает в берлинском деловом районе Митте. Именно там выявили первого заразившегося в ФРГ. «Этот магазин с пустыми полками, который я сфотографировала, называется Rewe. Здесь скупили лапшу, рис, всю еду в банках, туалетную бумагу, воду и санитайзеры», — рассказала она, отметив, что в других районах недостатка товаров не наблюдается.
Еще один проживающий в Германии читатель, по имени Дмитрий, сообщил, что в его нестоличном городе Аахен «в ближайших магазинах ситуация одинаковая — полки пустые». При этом он подчеркнул, что не хочет говорить за весь 247-тысячный город.
Живущая в Антверпене Анастасия, наоборот, сфотографировала небывалый ажиотаж в продуктовом магазине Colruyt. «На фото видно, как люди вывозят целые тележки, набитые предметами личной гигиены, продуктами, которые долго хранятся, масками и водой. С полок сметают все», — рассказала она. Сегодня, 4 марта, в Бельгии был выявлен 13-й заболевший коронавирусом, которым оказался чиновник из оборонного агентства ЕС.