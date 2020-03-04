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04.03.2020 16:37
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Коронавирус вернул живущих за границей россиян во времена дефицита. «С полок сметают все»

Читатели «Фонтанки», проживающие в разных странах — от Австралии до Европы, заметили, что полки продуктовых магазинов опустели на фоне новостей о бушующем коронавирусе.

В разных странах и культурах наблюдается одна и та же тенденция — люди закупаются долго хранящимися продуктами и предметами гигиены.

«Ситуация для меня, как человека из России, очень странная», — сетует проживающий в Австралии читатель Денис. По его оценкам, во всех магазинах «мгновенно» смели консервы, крупы, макароны и даже туалетную бумагу. Австралийский ажиотаж наблюдается на фоне всего 42 заболевших.

автор фото — читатель «Фонтанки»
автор фото — читатель «Фонтанки»

автор видео — читатель «Фонтанки»

Читательница Яна проживает в берлинском деловом районе Митте. Именно там выявили первого заразившегося в ФРГ. «Этот магазин с пустыми полками, который я сфотографировала, называется Rewe. Здесь скупили лапшу, рис, всю еду в банках, туалетную бумагу, воду и санитайзеры», — рассказала она, отметив, что в других районах недостатка товаров не наблюдается.

автор фото — читатель «Фонтанки»
автор фото — читатель «Фонтанки»

Еще один проживающий в Германии читатель, по имени Дмитрий, сообщил, что в его нестоличном городе Аахен «в ближайших магазинах ситуация одинаковая — полки пустые». При этом он подчеркнул, что не хочет говорить за весь 247-тысячный город.

автор фото — читатель «Фонтанки»
автор фото — читатель «Фонтанки»
автор фото — читатель «Фонтанки»
автор фото — читатель «Фонтанки»
автор фото — читатель «Фонтанки»
автор фото — читатель «Фонтанки»

Живущая в Антверпене Анастасия, наоборот, сфотографировала небывалый ажиотаж в продуктовом магазине Colruyt. «На фото видно, как люди вывозят целые тележки, набитые предметами личной гигиены, продуктами, которые долго хранятся, масками и водой. С полок сметают все», — рассказала она. Сегодня, 4 марта, в Бельгии был выявлен 13-й заболевший коронавирусом, которым оказался чиновник из оборонного агентства ЕС.

автор фото — читатель «Фонтанки»
автор фото — читатель «Фонтанки»
автор фото — читатель «Фонтанки»
автор фото — читатель «Фонтанки»

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Комментарии (6)

prosto_5e4ce2877d5fb
Удивляющимся "сметению" товара с полок не приходит в голову, что полки пустеют не столько по причине увеличения покупательскогоь спроса, сколько по причине уменьшения предложения (поставки из Китая сократились в связи с разыгравшимся коронным вирусом)?
idiot
А скрепляндии и сметать не на что. Так что нам это не грозит.
Kit.
Не "Reve", а "Rewe". А сметают - чтобы в магазин не ходить, оказавшись в 14-дневном домашнем карантине.
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