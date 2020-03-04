Читатели «Фонтанки», проживающие в разных странах — от Австралии до Европы, заметили, что полки продуктовых магазинов опустели на фоне новостей о бушующем коронавирусе.



В разных странах и культурах наблюдается одна и та же тенденция — люди закупаются долго хранящимися продуктами и предметами гигиены.



«Ситуация для меня, как человека из России, очень странная», — сетует проживающий в Австралии читатель Денис. По его оценкам, во всех магазинах «мгновенно» смели консервы, крупы, макароны и даже туалетную бумагу. Австралийский ажиотаж наблюдается на фоне всего 42 заболевших.