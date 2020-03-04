Чиновник оборонного агентства ЕС заболел коронавирусом. Это первый случай в офисах Евросоюза
Тест еврочиновника в Брюсселе дал положительный результат на коронавирус. Он только что вернулся из командировки по Апеннинам.
«Чиновник-мужчина работал в Европейском агентстве обороны и недавно вернулся из Италии. Он встречался как минимум с 30 другими должностными лицами ЕС на прошлой неделе», — сообщает 4 марта издание Daily Mail.
Недомогание работник оборонного агентства почувствовал в субботу, 29 февраля. После этого его отправили обследоваться на коронавирус. Диагноз был окончательно подтвержден только 4 марта.
Напомним, что заразившийся еврочиновник стал уже 13-м человеком в Бельгии, кого поразил 2019-nCoV. Всего же за пределами Китая новый вирус диагностировали уже у 10,5 тысяч человек.