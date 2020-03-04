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04.03.2020 14:12
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«Газпром» и его дочерние компании отменяют зарубежные командировки из-за коронавируса

В «Газпроме» и его ключевых дочерних компаниях отменены зарубежные командировки из-за коронавируса. Как рассказал «Фонтанке» источник в газовом монополисте, официальную рассылку с таким распоряжением сотрудники получили 4 марта.

Информацию подтверждают и источники РБК в «Газпроме». Запрет вступил в силу 2 марта — поехать за границу смогут только те сотрудники, командировки которым специально согласует руководство. «Более того, на особый контроль поставлены частные поездки сотрудников», — рассказал собеседник «Фонтанки». Работникам рекомендовано воздержаться и от частных поездок за рубеж. А если они все же решатся выехать, то потом им придется явиться на осмотр к врачу. При этом в самом распоряжении слово «коронавирус» отсутствует, однако оно якобы упоминалось на совещаниях с руководством. Новые правила вводятся до особого распоряжения.

© Фонтанка.Ру

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