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04.03.2020 13:59
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Нет тока — нет хода. Трамваи встали на Испытателей и Московском

Технические проблемы прервали работу общественного транспорта в разных районах Петербурга днём 4 марта.

В телеграм-канале «Мегаполис» очевидцы сообщили об обрыве трамвайной контактной сети на пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского: «Вырубило все светофоры, собирается нехилая пробка».

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что на месте работает аварийная служба. По предварительной информации, неисправен токоприёмник одного из вагонов. Трамвайное движение встало в 12:41. Уже до этого там не работал светофор. Связаны ли поломки трамвая и светофора, пока неизвестно.

Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»

Кроме того, трамвай перекрыл движение на пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы. «Первый на пересечке встал, второй сейчас его сдвинет. Вон водители сцепное устройство уже готовят», — поясняет Михаил в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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