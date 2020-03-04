Нет тока — нет хода. Трамваи встали на Испытателей и Московском
Технические проблемы прервали работу общественного транспорта в разных районах Петербурга днём 4 марта.
В телеграм-канале «Мегаполис» очевидцы сообщили об обрыве трамвайной контактной сети на пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского: «Вырубило все светофоры, собирается нехилая пробка».
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что на месте работает аварийная служба. По предварительной информации, неисправен токоприёмник одного из вагонов. Трамвайное движение встало в 12:41. Уже до этого там не работал светофор. Связаны ли поломки трамвая и светофора, пока неизвестно.
Кроме того, трамвай перекрыл движение на пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы. «Первый на пересечке встал, второй сейчас его сдвинет. Вон водители сцепное устройство уже готовят», — поясняет Михаил в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».