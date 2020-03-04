Экс-замдиректора ФСИН больше не хочет сидеть за взятки от строителей Крестов-2. Он исправился и просит о свободе

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 4 марта, ходатайство об УДО от защиты Баринова принял к производству Колпинский райсуд. Согласно картотеке, материалы поступили месяц назад, рассматривать их будет судья Ирина Браславская. Дата заседания ещё не назначена.

Осуждённый за получение взяток в статусе заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николай Баринов добивается условно-досрочного освобождения. Колонии содержание бывшего начальства проблем не доставило.

Баринов осуждён за особо тяжкое преступление, право на условно-досрочное он мог получить после отбытия двух третей наказания. Этот срок наступил 1 марта, уточнили в пресс-службе.

Адвокаты полагают, что этого времени их подзащитному хватило, чтобы исправиться. Он оплатил штраф в 950 тысяч рублей, раскаялся, выполнил условия досудебного соглашения и дал показания на бывших коллег. Статус информатора следствия заставил опасаться за свою семью, здоровье за время пребывания в колонии не улучшилось.

В тюремной больнице имени Гааза Баринову дали удовлетворительную характеристику. Защитники добавили, что экс-замглавы ФСИН к сотрудникам и другим осуждённым относился уважительно, своими обязанностями в колонии не пренебрегал.

В июне прошлого года Баринова приговорили к 3,5 годам строгого режима за взятки на строительстве СИЗО «Кресты». Бывший замдиректора ФСИН признал, что подрядчики «Петроинвест» и «ГСК» Руслан Хамхоков и Виктор Кудрин занесли ему 44 млн. Хамхоков получил условный срок, дело Кудрина готовится рассмотреть суд.