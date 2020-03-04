Почти каждую ночь в Петербурге горят автомобили – гораздо чаще, чем днём. Один такой пожар зафиксировала камера наружного наблюдения. Запись объясняет, почему это произошло именно ночью.



Как стало известно «Фонтанке», 3 марта около 4 часов ночи в полицию обратился 38-летний петербуржец, владелец «КИА Рио», проживающий на улице Шотмана, 10 (Невский район города). Он заметил пожар, когда машина уже разгорелась. Правда, судя по видео, это заняло всего несколько секунд. После тушения оценили ущерб: выгорел только моторный отсек, люди не пострадали.