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04.03.2020 11:14
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Положил пакет на капот и, уходя, что-то бросил: поджог машины на Шотмана попал на видео

Почти каждую ночь в Петербурге горят автомобили – гораздо чаще, чем днём. Один такой пожар зафиксировала камера наружного наблюдения. Запись объясняет, почему это произошло именно ночью.

Как стало известно «Фонтанке», 3 марта около 4 часов ночи в полицию обратился 38-летний петербуржец, владелец «КИА Рио», проживающий на улице Шотмана, 10 (Невский район города). Он заметил пожар, когда машина уже разгорелась. Правда, судя по видео, это заняло всего несколько секунд. После тушения оценили ущерб: выгорел только моторный отсек, люди не пострадали.

Кадр из видео
Кадр из видео
Кадр из видео
Кадр из видео
Кадр из видео
Кадр из видео

Полицейские просмотрели запись камеры видеонаблюдения и увидели в 3:58 неизвестного мужчину в пуховике с капюшоном на голове и с пакетом в руке. Он сначала неспешно прошёл мимо автомобиля, но потом вернулся, положил пакет на капот и, удаляясь, поджёг его. Сразу вспыхнуло мощное пламя, человек скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Фонтанка.ру» 

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Комментарии (2)

Гриб
Я не увидел в заметке информации где был припаркован этот КИА?
Snaky
Так то был сотрудник комитета по повышению эффективности использования газонов..
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