«Председатель СКР пояснил, что ведомство по-прежнему считает действенной мерой по сдерживанию коррупции применение конфискации имущества в качестве меры уголовного наказания. Это предложение могло бы быть закреплено в Конституции РФ, поправки к которой активно обсуждаются в обществе», — цитирует «Интерфакс» подчинённую Бастрыкина, которая уточнила, что идея прозвучала на заседании коллегии СКР по итогам работы в 2019 году.

Конфискацию имущества как уголовное наказание за коррупцию закрепить в Конституции РФ предлагает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом во вторник, 3 марта, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Это первое предложение фиксации в Основном законе страны положений, которые есть в Уголовном кодексе РФ.



Конфискация имущества в 2003 году выпадала из УК РФ, но вернулась в 2006-м уже не как «наказание», а как «иная мера уголовно-правового характера» (ст. 104.1 УК РФ. — Прим. ред.).

Александр Бастрыкин не первый раз лоббирует введение практики конфискации имущества коррупционеров как наказания. Летом 2019 года глава СК предложил использовать такую меру «с [определенным] указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей, особенной части Уголовного кодекса России по преступлениям коррупционного характера».



По данным Бастрыкина, в 2019 году следователи направили в суды 8 409 дел о коррупционных преступлениях, а за их совершение к уголовной ответственности были привлечены 479 человек с особым правовым статусом.



Как в Госдуме учтут пожелания Бастрыкина, пока неизвестно. Накануне президент России Владимир Путин уже направил депутатам свои поправки ко второму чтению законопроекта о коррекции Конституции РФ. О конфискации имущества коррупционеров там нет ни слова, но есть запрет для госслужащих всех ветвей власти на иностранные банковские активы. Иностранной недвижимости этот запрет не касается, уточнял «Фонтанке» сенатор Андрей Клишас, у которого есть дом в Швейцарии.

