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02.03.2020 21:48
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На «Евровидение» от России едут петербургские короли отечественного рейва Little Big

На конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме Россию будет представлять петербургская группа Little Big. Об этом заявили в эфире Первого канала вечером 2 марта.

Напомним, панк-рейв группа из Петербурга прославилась своими танцевальными челенджами, а наибольшую известность им принес клип Skibidi.

«Мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы», - заверил основатель и солист Little Big Илья Прусикин. Он пообещал исполнить на конкурсе весёлую песню и попросил не тревожиться о хореографии — с ней у группы «всё тип-топ». «Вы будете удивлены», - подчеркнул Прусикин.

В мае «Евровидение» принимает Роттердам благодаря прошлогоднему победителю конкурса - нидерландскому исполнителю Дункану Лоуренсу с песней «Аркада». В шорт-лист претендентов от России входили, например, Александр Панайотов, Ольга Бузова, певец из Казахстана Димаш Кудайберген и уже участвовавшая в конкурсе Полина Гагарина. Завоевать «Евровидение» России удалось только в 2008 году, когда страну представлял Дима Билан.

Little Big - пародийная рэп-рейв группа во главе с Ильей Прусикиным, которая ведёт свою историю с 2013 года. Коллектив прославили танцевальные челленджи, которые записывали зрители в разных странах. Среди её хитов - Faradenza, Rock-Paper-Scissors и многие другие.

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Комментарии (1)

sektor7
Отлично. Песня и Клип скибиди просто шедевр.
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