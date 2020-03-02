На конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме Россию будет представлять петербургская группа Little Big. Об этом заявили в эфире Первого канала вечером 2 марта.

Напомним, панк-рейв группа из Петербурга прославилась своими танцевальными челенджами, а наибольшую известность им принес клип Skibidi.



«Мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы», - заверил основатель и солист Little Big Илья Прусикин. Он пообещал исполнить на конкурсе весёлую песню и попросил не тревожиться о хореографии — с ней у группы «всё тип-топ». «Вы будете удивлены», - подчеркнул Прусикин.

