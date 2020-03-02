На «Евровидение» от России едут петербургские короли отечественного рейва Little Big
На конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме Россию будет представлять петербургская группа Little Big. Об этом заявили в эфире Первого канала вечером 2 марта.
Напомним, панк-рейв группа из Петербурга прославилась своими танцевальными челенджами, а наибольшую известность им принес клип Skibidi.
«Мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы», - заверил основатель и солист Little Big Илья Прусикин. Он пообещал исполнить на конкурсе весёлую песню и попросил не тревожиться о хореографии — с ней у группы «всё тип-топ». «Вы будете удивлены», - подчеркнул Прусикин.
A little big bit of news for you! Punk-pop-rave band, Little Big, will sing for Russia🇷🇺 | @channelone_rus at #ESC2020🥳.— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 2, 2020
Find out more👉 https://t.co/z13Gxupecw#Eurovision | #OpenUp | #Russia pic.twitter.com/jllgLyVgK9
В мае «Евровидение» принимает Роттердам благодаря прошлогоднему победителю конкурса - нидерландскому исполнителю Дункану Лоуренсу с песней «Аркада». В шорт-лист претендентов от России входили, например, Александр Панайотов, Ольга Бузова, певец из Казахстана Димаш Кудайберген и уже участвовавшая в конкурсе Полина Гагарина. Завоевать «Евровидение» России удалось только в 2008 году, когда страну представлял Дима Билан.
Little Big - пародийная рэп-рейв группа во главе с Ильей Прусикиным, которая ведёт свою историю с 2013 года. Коллектив прославили танцевальные челленджи, которые записывали зрители в разных странах. Среди её хитов - Faradenza, Rock-Paper-Scissors и многие другие.