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02.03.2020 18:22
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Курс евро впервые за год превысил 75 рублей. Российская валюта укреплялась недолго

Курс евро на торгах Московской биржи вырос до 75 рублей. Такой показатель был зафиксирован в 16.43 2 марта.

До этого евро в последний раз поднимался до такой отметки в марте прошлого года. Правда, сегодня евро вскоре начал падать. Согласно данным на 18.02, он стоит 74,66 руб. За день он подорожал на 84 копейки. Доллар также растет — до 67,04 руб. (+15 копеек).

Напомним, утром 2 марта рубль укреплялся на торгах, однако уже тогда аналитики предупреждали, что надеяться на устойчивый рост не стоит. По российской валюте ударили снижение цен на нефть и распространение по миру коронавируса.

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