«Шаг к прекрасной России». Мосгорсуд заново разберётся с протестными прогулками программиста Котова

Второй кассационный суд общей юрисдикции Москвы постановил вернуть в апелляцию дело Константина Котова, получившего четыре года колонии по «дадинской статье». Дожидаться нового рассмотрения активист будет за решёткой.



Как сообщает «Медиазона», на заседании 2 марта 13 адвокатов Котова добивались отмены приговора «за 38-секундное дефиле» и освобождения подзащитного. Прокуратура настаивала, что с активистом не ошиблись, но наказывать его стоит менее сурово. Гособвинение попросило оставить приговор в силе, сократив срок с «чрезмерно суровых» четырёх лет до года в колонии. fontanka.ru/2020/02/03/141/

