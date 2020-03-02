«Шаг к прекрасной России». Мосгорсуд заново разберётся с протестными прогулками программиста Котова
Второй кассационный суд общей юрисдикции Москвы постановил вернуть в апелляцию дело Константина Котова, получившего четыре года колонии по «дадинской статье». Дожидаться нового рассмотрения активист будет за решёткой.
Как сообщает «Медиазона», на заседании 2 марта 13 адвокатов Котова добивались отмены приговора «за 38-секундное дефиле» и освобождения подзащитного. Прокуратура настаивала, что с активистом не ошиблись, но наказывать его стоит менее сурово. Гособвинение попросило оставить приговор в силе, сократив срок с «чрезмерно суровых» четырёх лет до года в колонии. fontanka.ru/2020/02/03/141/
«Желаю всем поступать в соответствии с нормами своей совести. Если совесть вступает в противоречие с нормами закона, винить нужно последнее», — заявил Котов, назвав отмену приговора первым шагом к построению прекрасной России будущего.
Тройка судей постановила отменить апелляционное постановление Мосгорсуда и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда. На этом в своём решении настаивал Конституционный суд. fontanka.ru/2020/01/27/144/ Ближайшие два месяца активист проведёт под стражей.
В соответствии с «дадинской статьёй» Котов осенью 2019 года приговорён к реальному сроку за неоднократные нарушения на митингах. Вопрос о его наказании поднимался, в том числе, на пресс-конференции Владимира Путина. Президент потребовал проверить законность приговора.