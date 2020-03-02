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02.03.2020 16:27
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«Шаг к прекрасной России». Мосгорсуд заново разберётся с протестными прогулками программиста Котова

Второй кассационный суд общей юрисдикции Москвы постановил вернуть в апелляцию дело Константина Котова, получившего четыре года колонии по «дадинской статье». Дожидаться нового рассмотрения активист будет за решёткой.

Как сообщает «Медиазона», на заседании 2 марта 13 адвокатов Котова добивались отмены приговора «за 38-секундное дефиле» и освобождения подзащитного. Прокуратура настаивала, что с активистом не ошиблись, но наказывать его стоит менее сурово. Гособвинение попросило оставить приговор в силе, сократив срок с «чрезмерно суровых» четырёх лет до года в колонии. fontanka.ru/2020/02/03/141/

«Желаю всем поступать в соответствии с нормами своей совести. Если совесть вступает в противоречие с нормами закона, винить нужно последнее», — заявил Котов, назвав отмену приговора первым шагом к построению прекрасной России будущего.

Тройка судей постановила отменить апелляционное постановление Мосгорсуда и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда. На этом в своём решении настаивал Конституционный суд. fontanka.ru/2020/01/27/144/ Ближайшие два месяца активист проведёт под стражей.

В соответствии с «дадинской статьёй» Котов осенью 2019 года приговорён к реальному сроку за неоднократные нарушения на митингах. Вопрос о его наказании поднимался, в том числе, на пресс-конференции Владимира Путина. Президент потребовал проверить законность приговора.

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Комментарии (2)

Kbcbwsy
Иными словами - "если ты хочешь поступать по совести, но не меешь такой возможности - то и перестань мучить себя этим дерьмом...".
Бараддур Назгуленко
«Желаю всем поступать в соответствии с нормами своей совести. Если совесть вступает в противоречие с нормами закона, винить нужно последнее», — заявил Котов, назвав отмену приговора первым шагом к построению прекрасной России будущего. - Что и требовалось доказать - правовой нигилизм сверху донизу. Совесть, справедливость, партийное чутьё, арийский дух и тому подобное.
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