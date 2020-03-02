В Петербурге суд приговорил сержанта, щипавшего солдат за непочтительность

Побитые и оскорблённые солдаты отправили на скамью подсудимых Санкт-Петербургского гарнизонного военсуда сержанта Сабита Мукашева. Он перестарался с воспитанием и теперь отлучён от командования.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 2 марта, Мукашева признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286). Установлено, что от начальственного рвения досталось троим рядовым в комнате досуга подразделения части. Один из солдат получил от сержанта кулаками по плечам и бёдрам, ещё двоих сержант бил по шее и щипал за плечи.

