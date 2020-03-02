В Петербурге суд приговорил сержанта, щипавшего солдат за непочтительность
Побитые и оскорблённые солдаты отправили на скамью подсудимых Санкт-Петербургского гарнизонного военсуда сержанта Сабита Мукашева. Он перестарался с воспитанием и теперь отлучён от командования.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 2 марта, Мукашева признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286). Установлено, что от начальственного рвения досталось троим рядовым в комнате досуга подразделения части. Один из солдат получил от сержанта кулаками по плечам и бёдрам, ещё двоих сержант бил по шее и щипал за плечи.
За пренебрежение установленным порядком военной службы Мукашева приговорили в октябре прошлого года, однако он добился пересмотра. При новом рассмотрении подсудимый повторил, что на кулаки с подчинёнными не переходил, а солдат против командира якобы настроила прокуратура.
Суд второй раз вынес обвинительный приговор, назначив 4 года условно и на полтора года запретив фигуранту организационно-распорядительную деятельность на госслужбе.