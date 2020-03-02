FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
66.99р73.72р
02.03.2020 15:42
2
Печать

В Петербурге суд приговорил сержанта, щипавшего солдат за непочтительность

Побитые и оскорблённые солдаты отправили на скамью подсудимых Санкт-Петербургского гарнизонного военсуда сержанта Сабита Мукашева. Он перестарался с воспитанием и теперь отлучён от командования.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 2 марта, Мукашева признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286). Установлено, что от начальственного рвения досталось троим рядовым в комнате досуга подразделения части. Один из солдат получил от сержанта кулаками по плечам и бёдрам, ещё двоих сержант бил по шее и щипал за плечи.

За пренебрежение установленным порядком военной службы Мукашева приговорили в октябре прошлого года, однако он добился пересмотра. При новом рассмотрении подсудимый повторил, что на кулаки с подчинёнными не переходил, а солдат против командира якобы настроила прокуратура.

Суд второй раз вынес обвинительный приговор, назначив 4 года условно и на полтора года запретив фигуранту организационно-распорядительную деятельность на госслужбе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Петр Петров
странно что не дизбат, там бы пощипали его, за его нескромные места!
prosto_5e4ce2877d5fb
На скамью подсудимых отправляют не солдаты, а судьи.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний