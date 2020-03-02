Пассажир такси напал на водителя в Репино. Беременная девушка отбилась от него, но оказалась в больнице

Сотрудники вневедомственной охраны в Курортном районе Петербурга передали полицейским пассажира такси, который попытался задушить водителя. Он бил девушку, несмотря на ее крики о беременности.



Как сообщает региональное управление Росгвардии 2 марта, о нападении пассажира девушка сообщила ближе к двум часам ночи накануне. Мужчину она подвозила в Репино, душить ее он начал на Кленовой улице. Водитель смогла освободить шею, но агрессивный клиент такси начал ее бить и угрожать расправой, крики о беременности его не остановили. Девушка выбежала из KIA, позвонила в правоохранительные органы, через три минуты сотрудники вневедомственной охраны были на месте.

