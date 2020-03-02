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02.03.2020 14:18
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Пассажир такси напал на водителя в Репино. Беременная девушка отбилась от него, но оказалась в больнице

Сотрудники вневедомственной охраны в Курортном районе Петербурга передали полицейским пассажира такси, который попытался задушить водителя. Он бил девушку, несмотря на ее крики о беременности.

Как сообщает региональное управление Росгвардии 2 марта, о нападении пассажира девушка сообщила ближе к двум часам ночи накануне. Мужчину она подвозила в Репино, душить ее он начал на Кленовой улице. Водитель смогла освободить шею, но агрессивный клиент такси начал ее бить и угрожать расправой, крики о беременности его не остановили. Девушка выбежала из KIA, позвонила в правоохранительные органы, через три минуты сотрудники вневедомственной охраны были на месте.

Агрессивный пассажир попытался сбежать, но не смог. Его отвезли в 81 отдел полиции. Водителю пришлось обратиться за медицинской помощью, ее отправили в больницу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

260561981
Дожили, беременная девушка в 2 ночи работает в такси.
dragvs
Пожурят и отпустят?
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