Первая построенная в Ухане коронавирусная больница закрылась. В ней больше некого лечить

Власти китайского города Ухань, который считают эпицентром 2019-nCoV, объявили о закрытии одного из 16 временных госпиталей для борьбы с эпидемией.



«Китайский город, находящийся в центре эпидемии коронавируса, закрыл свою первую временную больницу, одну из 16, спешно построенных для борьбы с эпидемией, после того как из нее были выписаны последние выздоровевшие пациенты», — сообщает 2 марта Reuters.



В начале февраля в Ухане было открыто 16 временных клиник, которые вмещали 13 тысяч коек. Самая крупная из них — «Хошэньшань» — была построена всего за 10 дней, а процесс ее возведения показывали в прямом эфире. Название закрытой 2 марта больницы не сообщается.

