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02.03.2020 10:43
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Первая построенная в Ухане коронавирусная больница закрылась. В ней больше некого лечить

Власти китайского города Ухань, который считают эпицентром 2019-nCoV, объявили о закрытии одного из 16 временных госпиталей для борьбы с эпидемией.

«Китайский город, находящийся в центре эпидемии коронавируса, закрыл свою первую временную больницу, одну из 16, спешно построенных для борьбы с эпидемией, после того как из нее были выписаны последние выздоровевшие пациенты», — сообщает 2 марта Reuters.

В начале февраля в Ухане было открыто 16 временных клиник, которые вмещали 13 тысяч коек. Самая крупная из них — «Хошэньшань» — была построена всего за 10 дней, а процесс ее возведения показывали в прямом эфире. Название закрытой 2 марта больницы не сообщается.

В Ухане наблюдается резкое сокращение числа инфицированных. В воскресенье, 1 марта, во всей провинции Хубэй было зарегистрировано 196 новых подтвержденных случаев заболевания, хотя в последний день февраля их было 570.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Пузырь начал сдуваться.
nuga
Совпало с обвалом на фондовых рынках и выступлением ФРС о раздаче денег с вертолета. Все,спектакль сыгран для тех,то не понял. Нужно было остановить перепроизводство китайского барахла,склады были забиты перед началом сезона. Втюхали старье купцам прошлогоднее,теперь начнут на осень зиму отшивать и производить,цель достигнута-склады очищены и доллары напечатают по 0 ставке. Хитрый Ден Ся
Pex
Все по миру разъехались?
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