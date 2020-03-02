Первая построенная в Ухане коронавирусная больница закрылась. В ней больше некого лечить
Власти китайского города Ухань, который считают эпицентром 2019-nCoV, объявили о закрытии одного из 16 временных госпиталей для борьбы с эпидемией.
«Китайский город, находящийся в центре эпидемии коронавируса, закрыл свою первую временную больницу, одну из 16, спешно построенных для борьбы с эпидемией, после того как из нее были выписаны последние выздоровевшие пациенты», — сообщает 2 марта Reuters.
В начале февраля в Ухане было открыто 16 временных клиник, которые вмещали 13 тысяч коек. Самая крупная из них — «Хошэньшань» — была построена всего за 10 дней, а процесс ее возведения показывали в прямом эфире. Название закрытой 2 марта больницы не сообщается.
В Ухане наблюдается резкое сокращение числа инфицированных. В воскресенье, 1 марта, во всей провинции Хубэй было зарегистрировано 196 новых подтвержденных случаев заболевания, хотя в последний день февраля их было 570.