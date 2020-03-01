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01.03.2020 20:00
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СКА начал с разгрома четвертьфинал Западной конференции против «Витязя»

Победой хоккейного клуба СКА завершился первый матч четвертьфинала Западной конференции против подмосковного «Витязя» 1 марта в Петербурге. Армейцы выиграли со счетом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0).

Голы за СКА забили Андрей Кузьменко (9-я, 31-я и 50-я минуты), Йоонас Кемппайнен (22) и Кирилл Марченко (27, 31). У «Витязя» автором единственной шайбы стал Павел Чернов (14).

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу армейской команды. Вторая игра пройдет также в Петербурге — 3 марта.

Напомним, что СКА завершил регулярный чемпионат на втором месте Западной конференции. Об итогах «регулярки» и прогнозах на плей-офф читайте в интервью нападающего Ивана Морозова на «Фонтанке».

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