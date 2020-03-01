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01.03.2020 12:34
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Петербург назвали лидером по числу свадеб

Петербург стал лидером в стране по числу заключенных браков в 2019 году: 8,7 свадеб на тысячу человек. А вот Ленобласть оказалась в списке отстающих с показателем в 4,1.

Об этом 1 марта сообщает RT. Вторым после Северной столицы стал еще один город федерального значения, Севастополь. Там сыграли 8,4 свадеб на тысячу человек. Далее идут Камчатка (7,7), Приморский край (7,3), Иркутская область (7,3).

А в конце списка, как ни удивительно, оказались республики Северного Кавказа, компанию которым составил 47-й регион: Ингушетия (3,9), Ленинградская область (4,1), Дагестан (4,5), Северная Осетия (4,5), Карачаево-Черкесия (4,6).

Напомним, российские власти решили внести в Конституцию пункт о защите традиционных семейных ценностей. В документе пропишут брак как «союз мужчины и женщины».

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Комментарии (1)

krasnonosov
Свезли со всех колхозов страны лимиту в Москву и Петербург и удивляются теперь, что здесь больше всего народа...
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