Петербург назвали лидером по числу свадеб

Петербург стал лидером в стране по числу заключенных браков в 2019 году: 8,7 свадеб на тысячу человек. А вот Ленобласть оказалась в списке отстающих с показателем в 4,1.



Об этом 1 марта сообщает RT. Вторым после Северной столицы стал еще один город федерального значения, Севастополь. Там сыграли 8,4 свадеб на тысячу человек. Далее идут Камчатка (7,7), Приморский край (7,3), Иркутская область (7,3).



А в конце списка, как ни удивительно, оказались республики Северного Кавказа, компанию которым составил 47-й регион: Ингушетия (3,9), Ленинградская область (4,1), Дагестан (4,5), Северная Осетия (4,5), Карачаево-Черкесия (4,6).

