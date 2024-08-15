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    20 сентября — круглый стол «Дом прямо с завода: что происходит на рынке модульного строительства»

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    Минстрой России опубликовал уведомление о разработке правил проектирования модульных зданий и сооружений. От бизнес-сообщества ждут предложений и пожеланий до сентября. Как сегодня развивается рынок префаб-строительства и производства модульных конструкций, обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какая доля строительства сегодня приходится на панельное и модульное домостроение?
    • Каковы сейчас объемы производства модульных конструкций в стране/в Петербурге? Удовлетворяют ли эти мощности существующий спрос? Где появляются новые производства?
    • Минстрой классифицирует такие здания на блочно-модульные, панельно-модульные, каркасно-модульные. В чем ключевые отличия? Какие виды сегодня наиболее популярны на рынке?
    • Насколько популярны префаб-конструкции в многоэтажном домостроении и в ИЖС?
    • Что бы бизнес и игроки рынка хотели видеть в правилах проектирования, которые формируются сейчас? Какие нюансы нужно учесть?
    • При каких условиях префаб-строительство может стать альтернативой традиционным видам строительства и сравняться с ними по объему? Какие проблемы нужно решить?
    • Каковы перспективы префаб-домостроения?

    К участию в круглом столе приглашаются: компании-производители панелей и модулей; застройщики; аналитики рынка.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 20 сентября 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

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