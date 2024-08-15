20 сентября — круглый стол «Дом прямо с завода: что происходит на рынке модульного строительства»

Минстрой России опубликовал уведомление о разработке правил проектирования модульных зданий и сооружений. От бизнес-сообщества ждут предложений и пожеланий до сентября. Как сегодня развивается рынок префаб-строительства и производства модульных конструкций, обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какая доля строительства сегодня приходится на панельное и модульное домостроение?
- Каковы сейчас объемы производства модульных конструкций в стране/в Петербурге? Удовлетворяют ли эти мощности существующий спрос? Где появляются новые производства?
- Минстрой классифицирует такие здания на блочно-модульные, панельно-модульные, каркасно-модульные. В чем ключевые отличия? Какие виды сегодня наиболее популярны на рынке?
- Насколько популярны префаб-конструкции в многоэтажном домостроении и в ИЖС?
- Что бы бизнес и игроки рынка хотели видеть в правилах проектирования, которые формируются сейчас? Какие нюансы нужно учесть?
- При каких условиях префаб-строительство может стать альтернативой традиционным видам строительства и сравняться с ними по объему? Какие проблемы нужно решить?
- Каковы перспективы префаб-домостроения?
К участию в круглом столе приглашаются: компании-производители панелей и модулей; застройщики; аналитики рынка.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 20 сентября 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru