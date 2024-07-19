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    Дом пушнины на Московском хотят отремонтировать под художественную галерею

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    Большие залы Дома пушнины на Московском проспекте, 98, отреставрируют и приспособят под художественную галерею. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, опубликованной на сайте комитета по охране памятников Петербурга.

    Акт экспертизы касается ремонта и приспособления под современное использование первого и второго этажей здания, а также подвальных помещений.

    В больших залах левого и правого крыльев планируется разместить непосредственно галерею, на втором этаже сформировать офисные помещения, а часть подвалов приспособить под склады.

    Согласно выписке из Росреестра, здание с апреля 2023 года принадлежит ЗПИФ «Форт.А» на правах общей долевой собственности. По данным СПАРК, управляющей компанией фонда является ООО «УК «Свиньин и партнеры».

    Дом пушнины (Дом Союзпушнины) — памятник регионального значения «Дворец пушнины», здание было построено в 1939 году по проекту архитектора Даниила Фридмана. В оформлении фасадов были использованы мотивы архитектуры эпохи позднего Возрождения в Италии — зодчего Андреа Палладио. В деталях оформления стилизованные исторические элементы соединяются с геометрическими формами конструктивизма.

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