Беглов и Дрозденко проехали в электричке и рассказали о новых железнодорожных проектах

На открытии тактового движения электричек до Мельничного Ручья рассказали о новых проектах Петербурга и Ленобласти. Рабочее совещание провели прямо в электричке.

Фото: Виктор Казарин Фото: Виктор Казарин Фото: Виктор Казарин Фото: Виктор Казарин Фото: Виктор Казарин Поделиться Поделиться





В церемонии 27 мая участие принимали губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, спикер городского Законодательного собрания Александр Бельский, начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и гендиректор «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» Артем Мирон. А также руководители транспортного блока Смольного: вице-губернатор Кирилл Поляков и глава комтранса Валентин Енокаев. Они проехали в поезде от станции Ржевка.



По словам Виктора Голомолзина, пассажиропоток между Финляндским вокзалом и Мельничным Ручьем в январе — апреле составил 1,8 млн пассажиров, то есть почти на 9% больше, чем год назад. «Расширяя маршрутную сеть тактового движения, мы не забываем о том, что Петербург — это центр большой агломерации. Мы считаем важным развивать направления не только Северной столицы, но и Ленинградской области. В последние годы потребность в введении тактового движения появилась в связи с активным жилищным строительством на территории Всеволожского района Ленобласти», — заявил он.



Как писала «Фонтанка», интервал движения электричек на направлении Петербург — Мельничный Ручей составит 15 минут в вечерний и утренний часы пик, для этого назначат 6 дополнительных электричек от Финляндского вокзала и 7 — от Мельничного Ручья. Поездка займет 38 минут, по рабочим дням в сторону Ленобласти будут ездить 35 поездов «Стандарт» и 4 «Ласточки», обратно — 37 и 4 соответственно.



«К местам прибытия электричек запускается дополнительный пассажирский транспорт. Что самое важное — планируем перейти на единый тариф. Чтобы был единый проездной — метро, железная дорога, наземный транспорт», — отметил Александр Беглов.

