Беглов и Дрозденко проехали в электричке и рассказали о новых железнодорожных проектах

На открытии тактового движения электричек до Мельничного Ручья рассказали о новых проектах Петербурга и Ленобласти. Рабочее совещание провели прямо в электричке.
В церемонии 27 мая участие принимали губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, спикер городского Законодательного собрания Александр Бельский, начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и гендиректор «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» Артем Мирон. А также руководители транспортного блока Смольного: вице-губернатор Кирилл Поляков и глава комтранса Валентин Енокаев. Они проехали в поезде от станции Ржевка.
По словам Виктора Голомолзина, пассажиропоток между Финляндским вокзалом и Мельничным Ручьем в январе — апреле составил
Как писала «Фонтанка», интервал движения электричек на направлении Петербург — Мельничный Ручей составит 15 минут в вечерний и утренний часы пик, для этого назначат 6 дополнительных электричек от Финляндского вокзала и 7 — от Мельничного Ручья. Поездка займет 38 минут, по рабочим дням в сторону Ленобласти будут ездить 35 поездов «Стандарт» и 4 «Ласточки», обратно — 37 и 4 соответственно.
«К местам прибытия электричек запускается дополнительный пассажирский транспорт. Что самое важное — планируем перейти на единый тариф. Чтобы был единый проездной — метро, железная дорога, наземный транспорт», — отметил Александр Беглов.
Александр Дрозденко добавил, что регионы вместе проработали запуск первого тактового движения, которое затрагивает территорию и Петербурга, и Ленобласти. «Продолжим развивать сотрудничество с железнодорожниками в этом направлении. Обсуждаем следующие проекты: Капитолово — Девяткино — Ладожский вокзал, готовы финансировать платформу в Лавриках, в 2025 году запускать тактовое движение в Сертолово», — добавил он.
До этого по территории Петербурга уже было запущено три такта — до Павловска, до Ораниенбаума и до Красного Села. С начала года они перевезли около