Символ власти от Возрождения до Хусейна. Эрмитаж отреставрировал и показывает «Вавилонскую башню»

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Аполлоновом зале Зимнего дворца до 2 июня можно посмотреть небольшую, но интересную выставку «… и сделаем себе имя...». Она знакомит с итогами реставрации картины «Вавилонская башня», привезенной после Великой Отечественной войны из Германии, а также с экспонатами, раскрывающими канонический сюжет с разных сторон. Помимо самой работы, доселе неизвестной широкой публике и изображающей башню не такой, как обычно, посетители музея узнают, где Вавилонская башня стояла в реальности, как выглядела на самом деле и почему в XVI–XVII веках в Европе на нее распространилась такая мода, что башню можно было увидеть в каждом богатом доме.



Картина, ставшая смысловым центром выставки, сама поторопила свое явление публике: ее состояние несколько лет назад внезапно ухудшилось (работа написана на дереве), и музейным реставраторам пришлось взяться за нее всерьез. Более того, даже экспонировать картину теперь приходится особым образом, крепя с обратной стороны доски, из которых она состоит.

«Она не должна стоять, как обычно, на своем нижнем торце, потому что тогда все верхние доски начинают на нижнюю давить, и картина утрачивает способность нормально совершать влагообмен с окружающей средой», — рассказал «Фонтанке» Максим Лапшин, художник-реставратор Лаборатории научной реставрации станковой живописи.



Картине больше 400 лет: она была написана в 1606–1620 годах, и в ходе реставрации удалось установить авторство. Художников было несколько: большая часть написанного принадлежит кисти фламандского художника Тобиаса Верхахта, также в ее создании участвовали Ян Брейгель Старший (левая часть картины), Хендрик де Клерк (правая часть картины) и Абель Гриммер (мелкие фигурки на заднем плане).

«Все они были на тот момент топовыми художниками, и сочетание их в одном объекте говорило не только о его высоком профессиональном потенциале, но и о высокой материальной стоимости данной картины, потому что было очень престижно иметь такое уникальное произведение», — комментирует реставратор.



Сам сюжет строительства Вавилонской башни был очень популярен в живописи — один из исследователей насчитал более 700 картин на его основе. Но эта — необычна.



«Форма башни здесь довольно оригинальна. Обычно в живописи присутствовали башни круглые, похожие на башню Питера Брейгеля, которая стала каноническим образцом для этой постройки, — рассказывает куратор выставки Анна Апонасенко, заместитель заведующей Отделом научной документации. — Здесь она изображена в форме пирамиды, и на каждом этаже башни находятся густонаселённые постройки. Отображена западноевропейская архитектура эпохи Возрождения — вообще, характерно, что художники переносили этот сюжет в современные им реалии, то есть изображали строительную технику, персонажей в костюмах своего времени. То есть изображен не Древний Вавилон».



Картина изобилует мелкими деталями, которые интересно изучать.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Здесь можно видеть печи для обжига кирпича — это тоже момент обычный для всех изображений подобного типа, ведь в библейской легенде говорилось: «И наделаем себе кирпичей, и обожжем огнем, а вместо извести будет у нас смола». Подчеркивалось, что башня строится из рукотворных материалов, а не богом данных, не из камня. Поэтому, собственно, и верх нашей Вавилонской башни открыт и показывает кирпичную кладку, составляющую основу здания. И практически на каждой картине изображался персонаж, который считается заказчиком строительства башни — это библейский царь Нимрод, который на самом деле никогда не существовал».



Кстати, изначально на картине Нимрод мог выглядеть иначе.

«Картина реставрировалась в свое время, — поясняет реставратор. — Так получилось, что группа с царем Нимродом написана на стыке двух досок — это обычно наиболее уязвимое место. И раз эту картину реставрировали, для этого в XVIII веке были причины. То есть что-то с ней произошло, живопись оригинальная отвалилась. Голова оказалась утрачена, и реставраторы ее дописали. И сейчас мы в процессе реставрации оставили дописанную теми реставраторами голову, не корректируя ее новыми тонировками».



Хотя сейчас найти Нимрода на картине не так-то просто (он на коне, с жезлом в руках), именно его присутствием объясняется часть изображенного на картине.

«О деспотизме этого персонажа говорят сюжеты, расположенные рядом с ним: перед ним находится сюжет пленения рабов, за этой конной композицией видно сцену избиения стражником людей, и справа от башни — изображение сцены казни, которая говорит и о скорой каре Господней», — продолжает Анна Апонасенко.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С чем же связана мода на эту картину в XVI–XVII веках? Археологические открытия, пролившие свет на архитектурные памятники региона, были совершены веками позже, — почему его стали массово изображать именно тогда? По словам Апонасенко, на этот вопрос еще не ответили даже специалисты. Но есть предположение.



«Дело в том, что XVI–XVII века — это складывание абсолютных монархий в Европе, — заметила она. — Помните произведение Макиавелли «Государь»? Собственно, в тот момент сама башня, скорее всего, воспринималась как символ власти. А Нимрод — не как деспот, а как человек, впервые давший закон. Макиавелли же даже оправдывал убийство человека ради общей благой цели. И период популярности башен совпал с периодом складывания абсолютных монархий и заявлением о себе князей, императоров — в общем, всех европейских монархов, которые хотели укрепить свою власть. И в каждом уважающем себя крупном богатом доме, действительно, было изображение Вавилонской башни».



Всего на выставке 29 экспонатов, раскрывающих тему Вавилонской башни с разных сторон. Первый посвящен предметам из Древнего Вавилона.

«У библейской легенды есть исторические корни, — рассказывает Анна Апонасенко. — Предполагают, что она возникла примерно в VI веке до нашей эры, во время так называемого вавилонского пленения еврейского народа, когда могущественный царь Вавилона, Навуходоносор II , отправился войной в Иудею, захватил и разрушил всё, что мог, и пленил еврейский народ, переселив его к себе в столицу, в Вавилон. Переселенцы из бедной Иудеи, конечно, были восхищены видом Древнего Вавилона, где все постройки возводились из кирпича: в Вавилоне не было камня, зато глины было в достатке, и они умели ее обжигать. В витрине мы видим настоящий кирпич из Вавилона — из такого были сделаны практически все постройки, и каждый снабжался надписью с именем и титулатурой царя Навуходоносора II .



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Надпись на эрмитажном кирпиче сделана на аккадском языке, этот кирпич привез английский путешественник Кирпорт в начале XIX века и подарил императору Александру I . В Эрмитаже говорят, что, вполне возможно, из такого кирпича и строилась та самая библейская Вавилонская башня — даже можно увидеть остатки скреплявшей их смолы, о которой говорилось в Библии.

«В Вавилоне одним из самых ярких сооружений был зиккурат Этеменанки — храм, ступенчатые формы которого вы можете видеть на экспликации: один этаж на другом, и увенчивается он еще одним маленьким храмом, посвященным главному богу Вавилона — Мардуку, — продолжает Апонасенко. — Считается, что именно этот храм и стал прототипом библейской Вавилонской башни, как ее назвали, видимо, переселенцы из Иудеи. В начале ХХ века немецкие археологи открыли фундамент этой башни и сделали ее реконструкцию, которая до сих пор считается канонической. Но, конечно, западноевропейские художники ничего не знали о зиккурате, он разрушился еще в древности, и последние, кто мог его видеть, — греческие историки Геродот и Страбон».



Второй раздел выставки посвящен изображению строительства Вавилонской башни в западноевропейском и русском искусстве XVI–XIX веков — там представлены гравированные Библии, в том числе книга Афанасия Кирхера конца XVII века «Вавилонская башня, или Архонтология».



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Что сделал Кирхер? — обращает внимание куратор. — Он, во-первых, высчитал, где находилась Вавилонская башня. Высчитал количество кирпичей, которые необходимы для ее строительства, высчитал ее вес. Он был приверженцем геоцентризма, то есть считал, что Земля находится в центре Вселенной. И, соответственно, людям, решил Кирхер, нужно достроить башню ровно до лунной сферы. Он посчитал, сколько земных радиусов должно входить в высоту этой башни, чтобы упереться в Луну, и потом рассчитал, что под этим весом Земля сместится из центра Вселенной. И так он сделал вывод, что Бог на самом деле спас человечество от неминуемой гибели: он не просто спустился с небес и смешал языки, чтобы люди бросили строить башню и прекратили упиваться своей гордыней, а именно спас человека от страшной угрозы».



В этом же разделе представлена гравюра «Город Вавилон и Вавилонская башня» 1760-х годов , удивляющая своей неоновой расцветкой и смещенной панорамой: дело в том, что лист предназначался для просмотра через специальный прибор — зограскоп, состоящий из зеркала и линзы и делавший изображение объемным. Это было популярное развлечение в салонах и на ярмарках.

Наконец, третий раздел выставки — ХХ век и осмысление мифа о Вавилонской башне, остающегося актуальным во всех смыслах. Среди его ярких экспонатов — монета времен Саддама Хусейна.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Дело в том, что Саддам Хусейн хотел восстановить все археологические памятники, он объявил себя новым царем Навуходоносором, на кирпичи стали наносить его имя, — рассказывает Анна Апонасенко. — Он начал с дворца и планировал восстановить в том числе и зиккурат Этеменанки, то есть Вавилонскую башню, но она была в плане где-то на предпоследнем месте. Дворец он соорудил, а до Вавилонской башни не дошел. Но такой проект был, и одна из этих памятных медалей — с изображением зиккурата Этеменанки, который Саддам Хусейн собирался вновь построить».

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

