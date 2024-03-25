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    Теракт в Crocus City Hall

    23 апреля — круглый стол «Импортозамещение в российской фармацевтике: какие направления наиболее успешны»

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    По данным Росстата, в России в 2023 году произвели на 7,2% больше лекарств, чем в 2022 году (в рублевом выражении). На полках аптек доля российских лекарств приближается к 70% — и за последние три года, по данным Росздравнадзора, она выросла на 10 п.п. Импортозамещение стало важным направлением для развития фармацевтического рынка, несмотря на то, что официально санкции не коснулись поставок лекарственных препаратов. О том, каких успехов удалось достичь российской фармотрасли, обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    1. Как изменился российский фармацевтический рынок за последние 2–3 года?

    2. Успевает ли предложение российских компаний за спросом? Наращивают ли компании производственные мощности?

    3. По каким группах лекарственных препаратов выше всего потребность в импортозамещении?

    4. Каких успехов удалось добиться российским фармпредприятиям в импортозамещении? А над чем еще необходимо работать?

    5. Инновационные разработки лекарств в России.

    6. Будущее российской фармацевтики: тренды и потребности.

    К участию приглашаются представители фармацевтических предприятий.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    Круглый стол пройдет в 16:00 / 23 апреля 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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