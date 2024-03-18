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    «Игра против природы». В СПбГУ научили модель прогноза COVID-19 предсказывать любые эпидемии

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    3 комментария

    В Петербургском госуниверситете модифицировали ранее созданную модель прогнозирования заболеваемости COVID-19, теперь система может предсказывать любые эпидемии, сообщает 18 марта СПбГУ.

    Как утверждают в университете, после месяца наблюдений модель с высокой точностью прогнозирует количество случаев болезни в ближайшие три-четыре недели. В основе — созданная в 2021–2022 годах модель, которая позволила рассчитать пики заболеваемости по COVID-19.

    «В качестве математической модели принятия решений о построении прогнозов математики СПбГУ использовали динамическую игру против природы. Оказалось, что динамика распространения новых вирусов <...> может быть описана с помощью модели CIR со стохастическими, то есть случайными, параметрами», — сказано в сообщении на сайте СПбГУ.

    Так, в 2022 году модель ученых СПбГУ спрогнозировала снижение суточного прироста заболевших ковидом в РФ до 25 тысяч к осени.

    «Учитывая природный биологический характер вирусов, можно полагать, что свойство предсказуемости <...> параметров может применяться для всех новых вирусов и мутаций», — считает один из авторов разработки, заведующий кафедрой математической теории экономических решений СПбГУ Александр Крылатов.

    Такие прогнозы могут стать инструментом региональных систем здравоохранения во время эпидемий как новых, так и ранее известных вирусов, считают разработчики.

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    Комментарии 3

    Гость18 Мар 2024 в 16:03
    Ректор СПбГУ и подпирающие его таланты
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 15:58
    Ничего они предсказать не в состоянии. С погодой-то не справляются.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 15:55
    Смурый, вылезай с факелами, и пивасом.
    +0−0
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