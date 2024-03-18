«Игра против природы». В СПбГУ научили модель прогноза COVID-19 предсказывать любые эпидемии

В Петербургском госуниверситете модифицировали ранее созданную модель прогнозирования заболеваемости COVID-19, теперь система может предсказывать любые эпидемии, сообщает 18 марта СПбГУ.

Как утверждают в университете, после месяца наблюдений модель с высокой точностью прогнозирует количество случаев болезни в ближайшие три-четыре недели. В основе — созданная в 2021–2022 годах модель, которая позволила рассчитать пики заболеваемости по COVID-19.

«В качестве математической модели принятия решений о построении прогнозов математики СПбГУ использовали динамическую игру против природы. Оказалось, что динамика распространения новых вирусов <...> может быть описана с помощью модели CIR со стохастическими, то есть случайными, параметрами», — сказано в сообщении на сайте СПбГУ.