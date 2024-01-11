«Ещё один грипп» или современная чума? Что такое COVID-19 в Петербурге прямо сейчас

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Петербург находится на одном из минимальных уровней заболеваемости по ковиду за четыре года, и декабрьский подъём — не аргумент. Но эксперты c цифрами в руках говорят: не все так спокойно, людей умирает по пять человек в день и еще три десятка — на аппаратах ИВЛ.



C начала января в Петербурге, как и во всей России, зафиксирован спад заболеваемости и смертей от коронавируса. Видимо, сказался эффект разрыва цепочек заражений, пока россияне две недели не ходили на работу и в школы и не кашляли на сотрудников и одноклассников. В первую неделю года количество людей в стране, госпитализированных с ковидом и умерших от него, сократилось вдвое. В Петербурге стало значительно меньше пациентов в тяжёлом состоянии и немного меньше смертей. В целом мы на одном из минимальных уровней за четыре года с начала пандемии: декабрьский подъём был заметен на фоне затишья.

— Не совсем корректно и этично пытаться понять: жертв коронавируса много или мало? Особенно в ситуации, когда их не должно быть в принципе. Буквально вчера, 10 января, глава Всемирной организации здравоохранения подчеркнул, что у нас есть все инструменты для недопущения смертей от COVID-19. Но люди во всех странах продолжают умирать. В России недельное количество погибших превышает 100 человек. И сейчас мы на пороге нового ухудшения, связанного с мутацией нового штамма, — говорит организатор здравоохранения, автор научно-популярного телеграм-блога Александр Соловьёв.



Можно ли на сегодня считать ковид лишь одним из многих респираторных заболеваний, наравне с гриппом? «Фонтанка» поговорила об этом с медицинскими экспертами.

Пять человек в день — это много или мало?

По данным сервиса «Объясняем.рф», за первую неделю января в Петербурге госпитализировали 249 человек с коронавирусом, 38 умерли. За последнюю неделю декабря было почти вдвое больше новых пациентов с COVID-19 — 471, и несколько выше количество смертей — 44. Цифры по России тоже наглядны: за первую неделю января положили в больницу 3 086 человек, умерли 123 пациента, в конце декабря было 6 046 и 206 соответственно.



Одновременно снизились и показатели вакцинации — отмечают в комздраве. Естественно, большинство людей не заинтересованы прививаться в новогодние выходные, особенно учитывая ограничения на алкоголь и баню в первые дни после укола. А в рабочие дни после праздников людям нелегко и без этого, в том числе поэтому бежать за вакциной они не спешат. По данным на 10 января (которые описывают 8-е число) — 44 привитых от COVID-19, по данным на 11 января (за 9-е число) — 163 на весь Петербург.



Количество заболевших и умерших в первые рабочие дни сохраняется на относительно невысоком, но и не на нулевом уровне: к 8 января COVID-19 диагностировали у 169 человек, к 9-му — у 198, умерло по пять человек в каждый из этих дней.



— Пять смертей в день — это не так мало. Даже если предположить, что каждый день умирает по пять человек, смертность за неделю составит уже 35. Для последних семи дней пять — это средний уровень, — отмечает аналитик петербургской статистики по коронавирусу, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru, Алексей Куприянов.

Эксперт полагает, что в ближайшее время возможен рост количества заболевших и умерших от ковида: люди вышли на работу, а дети — в школу после праздничных выходных. Активное взаимодействие в закрытых помещениях — один из ключевых факторов распространения инфекции сейчас.



— Заболеваемость коронавирусом действительно была резко снижена ещё во второй половине 2023-го, особенно в сравнении с первыми годами пандемии. Тем не менее за последние четыре месяца 2023 года более 700 000 человек в России заболели ковидом. Максимально было до 15 000 в день в середине декабря. За всё время пандемии максимальная заболеваемость у нас была 200 000 в день. Тем не менее 700 000 тысяч человек заболевших и 1 400 смертей — это серьёзно, — отмечает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.



Летальность вируса за четыре года при этом снизилась: сейчас от него умирает значительно меньшая доля от переболевших. В начале пандемии она составляла 5–10%, на сегодня она не превышает 0,2%. В то же время вирус становится более заразен и хитёр, научается обходить иммунную систему человека — как переболевшего, так и вакцинированного от предыдущих штаммов.



На сегодня в России всё ещё доминирует штамм «омикрон», который впервые выявили в ноябре 2021 года. Но на поле боя появился уже и «пирола» с разными вариациями. По мнению исследователей, он более ловко обходит иммунную защиту человека и может повлечь более опасные последствия для здоровья, чем тот же «омикрон».

COVID-19 vs грипп

На фоне снижения летальности от коронавируса всё чаще можно услышать сравнения его с другими респираторными заболеваниями — в частности с гриппом. От гриппа и его осложнений тоже умирают, он тоже быстро мутирует и требует усовершенствования вакцин. Но мы ведь привыкли жить с ним — может быть, и с коронавирусом все так же?



Сравнить статистику смертей от ковида и гриппа не так легко. Цифры по коронавирусу регулярно публикуют, ситуация на контроле у Министерства здравоохранения и петербургского комитета по здравоохранению. А вот открытой повседневной статистики по гриппу в России практически нет. За ней следит Роспотребнадзор, но о регулярной публикации каких-либо данных речи не идёт. «Фонтанка» запросила у ведомства информацию о количестве смертей среди заболевших гриппом за отдельные месяцы, минувший год и начало января 2024 г. На момент публикации ответа не пришло.



Росстат ведёт отчётность по смертности от всех прогрессирующих острых инфекционных заболеваний: цифр отдельно по гриппу нет, не учитываются и смерти от осложнений и долгосрочных последствий.

Кое-что для сравнительной базы можно почерпнуть из официальных данных прошлых лет. Самая масштабная эпидемия гриппа за последние годы была в 2016 году: журналисты называли ее «смертоносной», а учёные зафиксировали во время неё рост смертности вдвое по сравнению предыдущим сезоном. По этой эпидемии некоторые данные есть. Учёные НИИ гриппа Минздрава России и ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи опубликовали статью «Анализ эпидемии гриппа 2016 года и пандемии 2009 года по материалам двух Национальных центров ВОЗ в Российской Федерации».



Продолжительность той «смертоносной» эпидемии в Северо-Западном федеральном округе составила чуть меньше пяти недель. По стране она шла с декабря по март. Количество летальных исходов за время эпидемии составляло от одного до тридцати восьми случаев в неделю — на весь Северо-Запад. По всей стране пик пришелся на конец января — начало февраля, когда за две недели умерло 120 человек.



Петербург сохранял лидерство по количеству выявленных заражений и зарегистрированных смертей. В городе было зарегистрировано 102 смерти от гриппа за всё время эпидемии.

Если сравнивать с тем гриппом, нынешний ковид выглядит более смертоносно даже сейчас: пять смертей в день только в Петербурге.

— Я думаю, что в процентном соотношении уровень летальности при ковиде и гриппе может быть сопоставим. Но точно сказать сложно, потому что я нигде не видел статистики по смерти от гриппа в этом году, — отмечает вирусолог Анатолий Альтштейн.



Врач, организатор здравоохранения Александр Соловьёв вовсе считает, что сравнивать грипп и коронавирус недопустимо, пусть и симптомы этих заболеваний похожи.

— Заявлять, что грипп — всё равно что ковид, или называть его обычным сезонным заболеванием нельзя. Статистика из разных стран по циркуляции вирусов, уровню заболеваемости, госпитализаций, летальных исходов, последствий перенесённой инфекции говорит о том, что коронавирус опаснее. Речь идёт о 20–30-кратном отличии во всех показателях. И ковид активно распространяется в любое время года, — подчёркивает Соловьёв.

Летальность — только вершина айсберга, уверены эксперты. Многие люди сталкиваются с постковидным синдромом, длительными последствиями для работы лёгких, мозга, скелета, психического состояния. Осложнения же от гриппа затрагивают меньшинство переболевших.



Примечательно, что если человек заболевает гриппом и ковидом одновременно, то различить их без лабораторного исследования будет практически невозможно. В обычных условиях, скорее всего, будет диагностирован только ковид.

Надо ли вакцинироваться? А есть чем?

Один из главных инструментов защитить от вируса себя и окружающих — это прививка, продолжают настаивать эксперты. Сейчас российский «Спутник» адаптирован под «омикрон» и способен предотвратить тяжёлое течение заболевания.



«Последние научные данные об эффективности обновлённого бустера показывают, что на 60% снижается риск госпитализации. То есть это прямое снижение неблагоприятных исходов», — говорит Александр Соловьёв.



Сейчас можно встретить также новую российскую вакцину «Конвасэл», её разработали в Петербурге. Но, к сожалению, результаты исследований её эффективности по критериям доказательной медицины (то есть двойным слепым методом с использованием контроля-плацебо) пока широко не публиковались.



— На «Конвасэл» ориентироваться, с моей точки зрения, не стоит. Нужно сначала убедиться, что эта вакцина что-то может дать, — отмечает Анатолий Альтштейн.

Петербургский комитет по здравоохранению уверен, что сейчас вакцинация актуальна в основном для групп риска: это прежде всего пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Федеральные поставки вакцины в государственные и частные клиники были прекращены ещё прошлой зимой. Сейчас за это отвечают районные администрации и сами медицинские учреждения, поэтому ситуация с наличием вакцины по городу неодинакова.

— Сейчас нет рекомендации массовой вакцинации от ковида. Поликлиники обеспечены необходимым количеством вакцины, — говорят в пресс-службе комздрава.

«Фонтанка» проверила возможность записаться на прививку через сайт «Здоровье петербуржца» и позвонила на горячую линию по нескольким районам. Практически везде вакцина действительно была: в Центральном, Петроградском, Адмиралтейском, Колпинском и Курортном районах. О нехватке сообщили только в Пушкинском районе — оператор рассказала, что ни в одной из местных поликлиник сейчас привиться невозможно. О том же самом свидетельствовал сайт.



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При этом право бесплатно вакцинироваться от COVID-19 сейчас действует только в том районе, где вы живёте и прикреплены к медучреждениям — это связано опять же с особенностями закупок. На горячей линии сообщили, что если в районе вакцины нет, то единственная альтернатива — привиться в платной клинике.



В двух крупных сетях частных клиник «Фонтанке» рассказали, что привиться от коронавируса у них можно, но в наличии есть только новая вакцина — «Конвасэл».

Что делать, если живёшь в условном Пушкинском районе, хочешь вакцинироваться бесплатно и «Спутником»? В медицинской страховой компании «Фонтанке» подтвердили, что базово сейчас прививают бесплатно только в районе проживания. Но если вакцины нет, а вам очень надо, если вы из группы риска — то можно попробовать добиться направления на вакцинацию в другой район города.



— Попробуйте обратиться к руководству своей поликлиники, попросите дать направление на вакцинацию в другой район. Кроме этого можно позвонить в свой районный отдел по здравоохранению и попросить содействия в этом, — посоветовали в компании «Капитал МС».

Мы не готовы меняться

Организатор здравоохранения Александр Соловьёв говорит, что, чтобы сократить количество смертей от коронавируса и приблизить их к нулю, в идеале должен измениться образ жизни людей — но сегодня это выглядит не очень реалистично. По-прежнему в ряде ситуаций, особенно в медицине, имеет смысл использовать средства индивидуальной защиты высокого класса. Имеет смысл и реорганизовывать пространства для учёбы и работы.

— Необходимо следовать международно признанным рекомендациям, которые просты и понятны. Это, в том числе, меры, улучшающие среду, в которой мы находимся: учимся, работаем. Это системы вентиляции, системы контроля углекислого газа в воздухе, системы фильтрации воздуха и воздухообмена. Это очень важно, — говорит Соловьёв.



Ссылаясь на рекомендации ВОЗ, эксперт говорит и о важности сохранять темпы тестирования, продолжать геномный мониторинг распространения вирусов — это тоже обеспечит безопасность.



— Поначалу были ожидания, что как в своё время эпидемии чумы или холеры привели к изменению градостроительства и появлению канализационных систем, то есть в целом изменили систему обитания человека, так и ковид после открытия аэрозольного пути передачи приведёт к масштабным изменениям в нашей жизни, сделав её более безопасной для здоровья. Но этого не происходит. Ни на одном из уровней: ни на индивидуальном уровне люди не понимают, что нужно это делать, ни на уровне коллективных инфраструктурных решений, — рассказывает врач, организатор здравоохранения, автор научно-популярного блога Александр Соловьёв.



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»