Ударим автопробегом по двоеженству: личная и профессиональная жизнь Энцо Феррари в байопике Майкла Манна

Замысел фильма «Феррари» о знаменитом итальянском автоконструкторе
Биография Феррари, написанная Броком Йейтсом, читается гораздо интереснее, чем смотрится фильм, сглаживающий многие острые углы и делающий героя чуть более симпатичной, хотя всё равно далеко не однозначной личностью. Манн выносит на первый план человечность, заставляя прежде всего сострадать отца, недавно потерявшего сына: страдавший мышечной дистрофией Дино Феррари умер в
Забегая для успокоения вперед, можно сказать, что этот малыш, Пьеро Феррари, в настоящий момент является вице-президентом папиной компании, но в фильме судьба и статус внебрачного сына представляются несколько туманными, учитывая знойный темперамент законной супруги героя, щепетильно относящейся к наследованию знаменитой фамилии.
По версии авторов фильма, жена героя, Лаура (Пенелопа Крус) — чрезвычайно влиятельный персонаж, едва ли не равнозначный самому Феррари (Адам Драйвер). В начале специальный титр подчеркивает, что Энцо Феррари и его жена Лаура основали автопроизводящую компанию вместе, «на руинах послевоенной Италии в
Отдавая должное амбициям и целеустремленности Феррари, Йейтс всё-таки разоблачает его как самолюбивого напыщенного позера и полемизирует с другими американскими журналистами, которые ради красного словца создали приукрашенный образ иконы итальянского автопрома. В книге есть пассажи, которые представляют Феррари неотесанной деревенщиной, наделенной лишь одним талантом, — самопиара.
Однако в планы режиссера Манна не входило разрушать романтическую легенду о Феррари как о благородном римском патриции, хоть и жестком в обращении, но внутренне тонком и уязвимом: ощущение фальши возникает в первой же сцене, когда герой, просыпающийся в постели любовницы Лины Ларди (Шейлин Вудли), чуть ли не на цыпочках крадется из дома и потихоньку выталкивает свою машину со двора, чтобы никого не разбудить шумом двигателя. Как выяснится через пару минут, герою необходимо успеть проявить деликатность и в своей основной семье: по их договоренности с официальной женой он должен возвращаться со своих любовных похождений не позже, чем горничная принесет в спальню утренний кофе.
Исполнитель главной роли Адам Драйвер прилагает немало усилий, чтобы сделать этот образ чувствительного мужа и отца убедительным, хотя большая часть стараний
Из других режиссерских находок стоит отметить сцену с коллективным прослушиванием оперы Моцарта «Дон Жуан», во время которой ключевые персонажи воскрешают в памяти важные моменты своей жизни, тем самым как бы приглашая зрителя внедриться в их богатый внутренний мир. Однако по мере погружения в него обнаруживаешь вещи крайне спорные, как, например, поучение Энцо Феррари, рассказывающего маленькому сынишке об устройстве двигателя с философским выводом: «Когда что-то хорошо работает, оно обычно и глазу приятно».
В том, что автомобили его мастерской — сущая услада для глаз, Феррари совершенно не сомневается и в одном из эпизодов восхищенно говорит о новой машине: «У нее зад, как у скульптур Кановы». Проблема в том, что вокруг болидов и гонщиков всё время вертятся теплокровные обладательницы неплохих задниц, отвлекающие фотографов от железных коней с лошадкой на желтом шильдике. Поэтому Феррари то и дело приходится отгонять красивых девушек от гонщиков, отодвигать их в сторонку на фотосессиях, а также объяснять гибель пилотов дурным влиянием женщин: либо назойливой матери, либо невесты, вынудивших погибшего «потерять концентрацию».
Автор: трейлер «Феррари» (2023)
Кроме этой интересной психологической концепции, интересующиеся автоспортом зрители мало что нового почерпнут из «Феррари» — даже вполне заурядный фильм Джеймса Мэнголда «Ford против Ferrari», спродюсированный тем же Майклом Манном в
И тем не менее в «Феррари» есть несколько драматических гоночных эпизодов — наиболее сильно бьет по зрительским нервам трагедия, произошедшая во время гонки Mille Miglia 1957 года. Запрещенная после показанного в фильме инцидента, Mille Miglia была мало похожа на нынешнюю диетическую «
В «Феррари» таким предметом становится малозаметный дорожный разделитель, но, учитывая завуалированную мизогинию, пропитывающую фильм, а также мелодраматичность режиссуры, гораздо более эффектно смотрелось бы фантастическое допущение, что трагически погибший гонщик пропорол колесо о какой-нибудь женский аксессуар вроде заколки для волос.
Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»