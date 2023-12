Ударим автопробегом по двоеженству: личная и профессиональная жизнь Энцо Феррари в байопике Майкла Манна

Замысел фильма «Феррари» о знаменитом итальянском автоконструкторе 80-летний режиссер Майкл Манн вынашивал с 1990-х , опираясь на нелицеприятную книгу американского журналиста Брока Йейтса Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine. В фильме акценты радикально переставлены: машины и гонки показаны достаточно зрелищно, но самым опасным сюжетом становится лавирование героя между законной женой и любовницей, подарившей ему наследника.