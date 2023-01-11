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    Бывший петербургский гонщик Шварцман стал резервным пилотом «Феррари» в «Формуле-1»

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    Бывший петербуржец Роберт Шварцман станет резервным пилотом гоночной команды «Феррари», сообщает издание Motorsport. Отмечается, что спортсмен может совмещать работу с выступлениями в гонках.

    Вторым резервным пилотом команды станет Антонио Джовинацци.

    В прошлом году Шварцман выполнял роль тест-пилота «Феррари».

    Как рассказывал отец Роберта Шварцмана в интервью «Фонтанке», Роберт родился в Петербурге и здесь же в четыре года начинал заниматься картингом. В шесть лет он с отцом переехал в Италию, где продолжил гоночную карьеру. В апреле 2020 года Михаил Шварцман умер от последствий коронавируса.

    В 2019-м Роберт стал чемпионом «Формулы-3». В 2021-м занял второе место в чемпионате «Формулы-2». В 2022 году, когда российским гонщикам запретили участвовать в международных гонках, оказалось, что по праву рождения в Израиле Роберт с детства имеет израильское гражданство. Таким образом, он стал выступать в гонках под флагом Израиля.

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