Бывший петербургский гонщик Шварцман стал резервным пилотом «Феррари» в «Формуле-1»

Бывший петербуржец Роберт Шварцман станет резервным пилотом гоночной команды «Феррари», сообщает издание Motorsport. Отмечается, что спортсмен может совмещать работу с выступлениями в гонках.
Вторым резервным пилотом команды станет Антонио Джовинацци.
В прошлом году Шварцман выполнял роль тест-пилота «Феррари».
Как рассказывал отец Роберта Шварцмана в интервью «Фонтанке», Роберт родился в Петербурге и здесь же в четыре года начинал заниматься картингом. В шесть лет он с отцом переехал в Италию, где продолжил гоночную карьеру. В апреле 2020 года Михаил Шварцман умер от последствий коронавируса.
В 2019-м Роберт стал чемпионом «Формулы-3». В 2021-м занял второе место в чемпионате «Формулы-2». В 2022 году, когда российским гонщикам запретили участвовать в международных гонках, оказалось, что по праву рождения в Израиле Роберт с детства имеет израильское гражданство. Таким образом, он стал выступать в гонках под флагом Израиля.