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    «Классовое ДТП». В Колпино каршеринг забодал «Феррари» 488 GTB

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    11 комментариев

    Необычное ДТП произошло перед въездом на круговую развязку Софийской улицы в Колпино. Кадры аварии публикует 13 октября телеграм-канал «Мегаполис». По словам автора, видео снято примерно в 17:40.

    Судя по съемке, столкнулись представители двух разных автомобильных полюсов — каршеринг «Фольксваген» и Ferrari 488 GTB (GranTurismo Berlinetta). Причем по расположению участников можно сделать предварительный вывод, что виноват совсем не тот автомобиль, который разгоняется до 100 км/ч за три секунды.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    По данным одного из популярных российских ресурсов, где торгуют автомобилями, Ferrari 488 с пробегом в России можно купить в пределах от 22 000 000 до 44 000 000 рублей.

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    ДТПFerrari
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    Комментарии 11

    Гость13 Окт 2023 в 21:11
    Героя СВО забодали
    +0−0
    Гость13 Окт 2023 в 21:09
    Каршенингист попал
    +0−0
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