«Классовое ДТП». В Колпино каршеринг забодал «Феррари» 488 GTB

Необычное ДТП произошло перед въездом на круговую развязку Софийской улицы в Колпино. Кадры аварии публикует 13 октября телеграм-канал «Мегаполис». По словам автора, видео снято примерно в 17:40.
Судя по съемке, столкнулись представители двух разных автомобильных полюсов — каршеринг «Фольксваген» и Ferrari 488 GTB (GranTurismo Berlinetta). Причем по расположению участников можно сделать предварительный вывод, что виноват совсем не тот автомобиль, который разгоняется до 100 км/ч за три секунды.
По данным одного из популярных российских ресурсов, где торгуют автомобилями, Ferrari 488 с пробегом в России можно купить в пределах от 22 000 000 до 44 000 000 рублей.